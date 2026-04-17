İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ofluoğlu, Trabzon\'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

17.04.2026 11:43
"Çok çalışacağız ve adilce bölüşeceğiz. Bunu vadediyoruz"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, "Çok çalışacağız ve adilce bölüşeceğiz. Bunu vadediyoruz." dedi.

Ofluoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, saha çalışmaları kapsamında Trabzon'da bir dizi ziyarette bulunacağını söyledi.

Aynı zamanda halk ile bir araya geleceklerini dile getiren Ofluoğlu, "Genel merkezimizin 36 ilde planlamış olduğu saha çalışmaları, iş ziyaretleri, teşkilatlarla buluşma programları dahilinde bugün Trabzon'dayız. Trabzon'da hem teşkilat mensuplarımızla buluşacağız hem Şehit Aileleri Derneğini ziyaret edeceğiz. Memleketin içinde bulunduğu durumu, sorunları bilen halka İYİ Partinin çözüm önerilerini anlatacağız." diye konuştu.

Ofluoğlu, hak ettiği yere gelen bir Türkiye vadettiklerini belirterek, "Biz İYİ Parti olarak ülkeyi bolluk, bereket ve refah içinde yöneteceğiz. Bizim gelirimiz bize yeter. 86 milyonun gelirini üç beş çeteye, faiz lobisine değil, Türk milletinin tamamına vereceğiz. Kazanılan geliri de birlikte paylaşacağız, birlikte büyüyeceğiz. Hakça kazanacağız. Çok çalışacağız ve adilce bölüşeceğiz. Bunu vadediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kartal’da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü Kartal'da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip... Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık... Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...
Ayla öğretmenin eşi: Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi Ayla öğretmenin eşi: Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi
Sinem Dedetaş’ın acı günü Sinem Dedetaş'ın acı günü
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

11:47
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
