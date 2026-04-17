İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ofluoğlu, Trabzon\'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, "Çok çalışacağız ve adilce bölüşeceğiz. Bunu vadediyoruz." dedi.

Ofluoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, saha çalışmaları kapsamında Trabzon'da bir dizi ziyarette bulunacağını söyledi.

Aynı zamanda halk ile bir araya geleceklerini dile getiren Ofluoğlu, "Genel merkezimizin 36 ilde planlamış olduğu saha çalışmaları, iş ziyaretleri, teşkilatlarla buluşma programları dahilinde bugün Trabzon'dayız. Trabzon'da hem teşkilat mensuplarımızla buluşacağız hem Şehit Aileleri Derneğini ziyaret edeceğiz. Memleketin içinde bulunduğu durumu, sorunları bilen halka İYİ Partinin çözüm önerilerini anlatacağız." diye konuştu.

Ofluoğlu, hak ettiği yere gelen bir Türkiye vadettiklerini belirterek, "Biz İYİ Parti olarak ülkeyi bolluk, bereket ve refah içinde yöneteceğiz. Bizim gelirimiz bize yeter. 86 milyonun gelirini üç beş çeteye, faiz lobisine değil, Türk milletinin tamamına vereceğiz. Kazanılan geliri de birlikte paylaşacağız, birlikte büyüyeceğiz. Hakça kazanacağız. Çok çalışacağız ve adilce bölüşeceğiz. Bunu vadediyoruz." ifadelerini kullandı.