İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile görüştü - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile görüştü
ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile görüştü.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile Ankara'da bir rezidansta görüştü. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: İHA
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