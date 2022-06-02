İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Burdur'da konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Burdur'da konuştu

02.06.2022 15:13

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2,5 yıldır il il, ilçe ilçe esnaf esnaf gezdiğini belirterek, "Esnafın dükkanlarının içinde bugüne kadar herhangi bir siyasi partiyi yermedim. Kendimi, partimi övmedim, propaganda yapmadım.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2,5 yıldır il il, ilçe ilçe esnaf esnaf gezdiğini belirterek, "Esnafın dükkanlarının içinde bugüne kadar herhangi bir siyasi partiyi yermedim. Kendimi, partimi övmedim, propaganda yapmadım. Sadece o dükkanların içindeki ister esnaf ister müşteri olarak bulunanların dertlerini dinledim, o dertleri kamuoyu ile paylaştım." dedi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Burdur'a gelen Akşener, Yeşilova ilçesine geçerek Cumhuriyet Meydanı'nda konuşma yaptı.

Akşener, katılımcılara teşekkür ederek, herkesin sıkıntılarını dinlemek için geldiğini söyledi.

Türkiye genelini ziyaret ettiğini belirten Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bulunmanız benim için çok önemli aynı zamanda vebal. Önce hakkınızı helal edin. Allah'ım sizlere karşı beni mahcup etmesin. 2,5 yıldır il il, ilçe ilçe, esnaf esnaf geziyorum. Esnafın dükkanlarının içinde bugüne kadar herhangi bir siyasi partiyi yermedim. Kendimi, partimi övmedim, propaganda yapmadım. Sadece o dükkanların içindeki ister esnaf ister müşteri olarak bulunanların dertlerini dinledim, o dertleri kamuoyu ile paylaştım."

İlçede dükkanları gezerek, esnafla konuşan Akşener, ardından Burdur merkeze geçerek, kendisini karşılayanları selamladı, otobüsten konuşma yaptı.

Ülkenin bel kemiğinin esnaf olduğunu vurgulayan Akşener, "Esnaf, müşterilerini baş tacı olarak karşılar, velinimet olarak bakar." dedi.

Milletin bakış açısına, tercihlerine saygı gösterdiklerini dile getiren Akşener, "Türkiye'nin her yerinde esnafın derdi ortak. Üreticinin, tencere kaynatmakta zorlanan kadının, işsiz gencin derdi ortak. Ülkeye gelen sığınmacı diye bir problem var. Bu problemin derdiyle siz baş başa bırakıldınız." diye konuştu.

Burada da esnafı dolaşarak sorunlarını dinleyen Akşener, beraberindeki partili ve milletvekilleriyle daha sonra Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e ziyarette bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Burdur'da konuştu
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Burdur'da konuştu
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Burdur'da konuştu
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Burdur'da konuştu
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Burdur'da konuştu

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Çankırı'da konuştu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Çankırı'da konuştu Erdoğan'la girdiği istibdat tartışmasında geri adım atmayan İYİ Parti lideri Akşener: Söylemeye devam edeceğiz Erdoğan'la girdiği istibdat tartışmasında geri adım atmayan İYİ Parti lideri Akşener: Söylemeye devam edeceğiz
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Burdur'da konuştu - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den savunmaya Alman takviyesi! Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
16:30 Boşandığı eşi tarafından ateşe verilen Elvan Sözkesen yaşadıklarını anlattı: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 16:59:22. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Burdur'da konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement