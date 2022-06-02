İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Burdur'da konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2,5 yıldır il il, ilçe ilçe esnaf esnaf gezdiğini belirterek, "Esnafın dükkanlarının içinde bugüne kadar herhangi bir siyasi partiyi yermedim. Kendimi, partimi övmedim, propaganda yapmadım. Sadece o dükkanların içindeki ister esnaf ister müşteri olarak bulunanların dertlerini dinledim, o dertleri kamuoyu ile paylaştım." dedi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Burdur'a gelen Akşener, Yeşilova ilçesine geçerek Cumhuriyet Meydanı'nda konuşma yaptı.

Akşener, katılımcılara teşekkür ederek, herkesin sıkıntılarını dinlemek için geldiğini söyledi.

Türkiye genelini ziyaret ettiğini belirten Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bulunmanız benim için çok önemli aynı zamanda vebal. Önce hakkınızı helal edin. Allah'ım sizlere karşı beni mahcup etmesin. 2,5 yıldır il il, ilçe ilçe, esnaf esnaf geziyorum. Esnafın dükkanlarının içinde bugüne kadar herhangi bir siyasi partiyi yermedim. Kendimi, partimi övmedim, propaganda yapmadım. Sadece o dükkanların içindeki ister esnaf ister müşteri olarak bulunanların dertlerini dinledim, o dertleri kamuoyu ile paylaştım."

İlçede dükkanları gezerek, esnafla konuşan Akşener, ardından Burdur merkeze geçerek, kendisini karşılayanları selamladı, otobüsten konuşma yaptı.

Ülkenin bel kemiğinin esnaf olduğunu vurgulayan Akşener, "Esnaf, müşterilerini baş tacı olarak karşılar, velinimet olarak bakar." dedi.

Milletin bakış açısına, tercihlerine saygı gösterdiklerini dile getiren Akşener, "Türkiye'nin her yerinde esnafın derdi ortak. Üreticinin, tencere kaynatmakta zorlanan kadının, işsiz gencin derdi ortak. Ülkeye gelen sığınmacı diye bir problem var. Bu problemin derdiyle siz baş başa bırakıldınız." diye konuştu.

Burada da esnafı dolaşarak sorunlarını dinleyen Akşener, beraberindeki partili ve milletvekilleriyle daha sonra Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e ziyarette bulundu.