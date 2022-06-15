İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret

15.06.2022 21:42
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Saat 14.25'te basına kapalı olarak başlayan ziyaret 1 saat sürdü. Ziyaretin sebebinin ise 3 Temmuz'da İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılması planlanan altılı masanın 5. toplantısına davet ve toplantı gündemi olduğu öğrenildi. - ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret

YORUMLAR
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Akşener, Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti Akşener, Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret - Son Dakika
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