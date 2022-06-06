İYİ Parti Ortadoğu Politikaları Başkanı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun ağabeyi Abdurrahman Ensarioğlu, tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliğinden dolayı yaşamını yitirdi. Üç ay içerisinde iki ağabeyini kaybeden Ensarioğlu, taziyeleri Bağlar ilçesindeki Dicleliler Yas Evi'nde kabul etti.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Diyarbakır'da - Son Dakika

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