İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Hür irade ile sandığa atılan oyların sonucunu tartışamazsınız' - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Hür irade ile sandığa atılan oyların sonucunu tartışamazsınız'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çorum'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, hür irade ile sandığa atılan oyların sonucunu tartışmanın mümkün olmadığını belirtti. Akşener, ayrıca emeklilerin durumu, öğretmen atamaları ve mülakat sistemi gibi konuları da eleştirdi ve çözüm önerilerini dile getirdi.

29.03.2024 21:44  Güncelleme: 21:55
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Hür irade ile sandığa ile atılan oyların sonucunu tartışamazsınız"

ÇORUM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Demokrasilerde her şeyi tartışabilirsiniz ama sadece bir şeyi tartışamazsınız. O da hür irade ile sandığa ile atılan oyların sonucunu tartışamazsınız. Burada anahtar kelime hür irade. Onu beğenmeme hakkınız yok" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çorum'da partisinin düzenlediği iftar programına katıldı. Belediye başkan adayları ve partililerin katıldığı programda Akşener, 2023 seçimlerinde kendisine muhalefet görevi verildiğini hatırlatarak, "2023 sandık sonuçlarında bana dediniz ki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sen muhalifsin. Muhalefet oldun bizim avukatımız olacaksın. Muhalefet seçmenin milletin avukatıdır. İktidara da döndünüz dediniz ki ey Tayyip Erdoğan ve AK Parti sen de iktidar olacaksın hizmet edeceksin. Son 1.5 yıldır 50 farklı noktada bireysel olarak seçim çalışması yaptım. Bu seçim çalışmalarında bana sizin adınıza rekabet edebilmek adına 3 önemli talep ilettiniz" dedi.

Bu taleplerden birincisinin emeklilerin durumu olduğunu belirten Akşener, şunları kaydetti:

"10 bin lira emekli maaşı alan bir kardeşimiz Çorum'da da açtır, Çankırı'da da açtır. Buradan sayın Erdoğan'a emekli kardeşlerim adına sesleniyorum. Bu konuda benimle çok dalga geçildi sadece emeklileri konuşuyor denildi ama bugün Türkiye'de emeklilerin durumundan daha önemli ne var. Çünkü insanlar aç. Diyorum ki sayın Erdoğan her şey iki dudağının arasında bugün bu gece karar versen yarın uygulanır. Bir en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapacaksın. İki 11 bin lira seyyanen zam vereceksin. Bayram ikramiyesini 7 bin liraya çıkaracaksın. Eğer yapmıyorsan emekli kardeşlerimin oylarına talibim. Buradan söz veriyorum bu hakkınızı söke söke alacağım ben. İkincisi 100 bin öğretmen ataması. Hepimiz dedik ki cumhuriyetin 100 yılında 100 bin öğretmeni atayacağız. Ama bugün herkes bu sözünden vazgeçti. Diyorum ki 100 bin öğretmeni tayin edeceksin sayın Erdoğan. 100 bin öğretmen ataması yapmazsan ben öğretmen arkadaşlarımın oylarına talibim. Eğer bana güç verirseniz dolayısıyla bu hakkı da söke söke alacağım. Üçüncüsü mülakat. Mülakat herkesin acısı. Yaptığım ziyaretlerde 87 puan alıp atanamayan gençleri gördüm. 73 puan olarak arkadaşı atanan mülakatlar kaldırılmalı. Bunu da 2023 seçimlerinde kaldıracağımızı söyledik. Bunun gereğini yapmak zorundasınız sayın Erdoğan."

"Benim için esas olan millettir. Milletin veli nimet olmasıdır" diyerek sözlerine devam eden Akşener, "Oy verenlerin o önemli hissetmesi gerekir. Esas mesele bu. Milletin baş tacı ve seçmenin veli nimet olabilmesi için bana güç verirseniz ben de gereğini yapacağım. Muhalefet olma görevini yerine getireceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Çorum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Hür irade ile sandığa atılan oyların sonucunu tartışamazsınız' - Son Dakika

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