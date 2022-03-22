İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kayseri'de ziyaretlerde bulunacak - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kayseri'de ziyaretlerde bulunacak

22.03.2022 13:04
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kayseri'de ziyaretlerde bulunacak

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Genel Başkan Meral Akşener'in yarın ve 24 Mart'ta kentte çeşitli programlara katılacağını söyledi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Genel Başkan Meral Akşener'in yarın ve 24 Mart'ta kentte çeşitli programlara katılacağını söyledi.

Parti binasında İl Başkanı Sebati Ataman ile gazetecilere açıklama yapan Ataş, Akşener'in yarın kente geleceğini, bazı ilçeleri ziyaret edeceklerini ve esnafla buluşacaklarını belirtti.

Akşener'in yaklaşık 28 aydır Türkiye'yi dolaştığını, 81 ili gezdiğini ve ikinci tur ziyaretlerine Kayseri'den başlayacağını ifade eden Ataş, "Bu ziyaretlerdeki gayemiz vatandaşın sorunlarını gündeme taşımak. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözebildiğimiz ölçüde çözebilmek, dile getirmek, Meclis'te soru ve araştırma önergeleriyle bunlara dikkat çekmek. Vatandaşın gerçek gündemiyle hükümetin gündemi birbirinden farklı." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Meral Akşener Kayseri'ye geliyor Meral Akşener Kayseri'ye geliyor DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le görüştü DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le görüştü

Meral Akşener, Milletvekili, İYİ Parti, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kayseri'de ziyaretlerde bulunacak - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:50:34. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kayseri'de ziyaretlerde bulunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement