İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kayseri'de ziyaretlerde bulunacak - Son Dakika

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Genel Başkan Meral Akşener'in yarın ve 24 Mart'ta kentte çeşitli programlara katılacağını söyledi.

Parti binasında İl Başkanı Sebati Ataman ile gazetecilere açıklama yapan Ataş, Akşener'in yarın kente geleceğini, bazı ilçeleri ziyaret edeceklerini ve esnafla buluşacaklarını belirtti.

Akşener'in yaklaşık 28 aydır Türkiye'yi dolaştığını, 81 ili gezdiğini ve ikinci tur ziyaretlerine Kayseri'den başlayacağını ifade eden Ataş, "Bu ziyaretlerdeki gayemiz vatandaşın sorunlarını gündeme taşımak. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözebildiğimiz ölçüde çözebilmek, dile getirmek, Meclis'te soru ve araştırma önergeleriyle bunlara dikkat çekmek. Vatandaşın gerçek gündemiyle hükümetin gündemi birbirinden farklı." diye konuştu.