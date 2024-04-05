İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Nevşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Nevşehir Belediyesini ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerinde kazandığı tek il belediyesi olan Nevşehir Belediyesini ziyaret etti. Akşener daha sonra Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Akşener iftar sonrası yaptığı konuşmada, Gazze ve Doğu Türkistan'daki acıları dile getirdi.

05.04.2024 22:35  Güncelleme: 22:39
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Nevşehir Belediyesini ziyaret etti

NEVŞEHİR - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerinde kazandığı tek il belediyesi olan Nevşehir Belediyesini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerinde kazandığı tek il belediyesi olan Nevşehir Belediyesini ziyaret etti. Akşener daha sonra Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Akşener iftar sonrası yaptığı konuşmada, "Bu iftar sofrasında bizleri bir araya getiren hem belediye başkanımıza hem teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Allah bu sofraların bereketini arttırsın Cenabıhak Ramazan'ın bereketinden, önce Türk milletinin hepimizi daha sonra insanlık aleminin faydalandırsın inşallah. Bugün Nevşehir'de çok mutlu bir sofranın başındayız. Ama anmak isterim ki şu anda Gazze'de şu anda Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz acı çekiyor. Yani çocuklar açlıktan ölüyor Gazze'de. Analar çocuklarına yemek yediremiyor Gazze'de. Milyar dolarlık paraları olan İslam aleminin yöneticileri keyif yapıyor. Diğer tarafta, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin ise evlatlarını, kirli zalimler alıyor. Kamplara götürüyor. Gazze'de evladını doyuramayan, gözünün önünde katil Netanyahu'nun yaptıkları yüzünden, gözünün önünde, açlıktan eriyerek ölüp evladımı onun karşısında çaresiz kalan anayı babayı düşünün. Çinli olması için kamplara götürüldüğü, babasının ise çalışma kamplarına köle olarak çalıştırılmaya gömüldüğü ve her evin içine iki tane Çinli erkek yerleştirildiği bir Doğu Türkistan düşünün. ve buna ağzını açmayan milyar dolarlık servetleri olan Müslümanları düşünen Türkleri düşünün. Dolayısıyla bugünkü bu iftar sofrasının gelecek seneye inşallah Gazze'deki masumların bu azabının ortadan kalktığı Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin çektiği çilenin ortadan kalktığı sofralar olmasını Allah'ımdan niyaz ediyorum" dedi.

Akşener konuşmasına şöyle devam etti:

"Bana göre Müslümanların en dikkat etmesi gereken iki konu var. Bana göre belki dinin temeli, birisi merhamet, vicdan, bir diğeri kul hakkı. Şimdi Rasim Arı sizin tarafınızdan seçildi. Sonra birilerinin istediklerini yerine getirmediği için, sizin vergilerinizle Nevşehir Belediyesinde oluşan o paranın yani bütçenin hak dışı kullanılmaması için, birilerine peşkeş çekilmemesi için, aşırı dikkat etti. Sonuç itibariyle bu işten nemalananların sinirini bozdu ve görevden alındı. İşin özü ve özeti bu. O parayı yani sizin, hepimizin vergileriyle oluşan o bütçeyi beytülmal görüp, el uzatmamaktır. Onun için de yirmi bir ay sonra görevden alındığında 1.7 milyon nakit parayı kasada bıraktı. 50 milyon TL de borç bıraktı. Bugün ise 500 milyon borç bulunuyor. Sorun şu; bütün seçimler din, iman, üzerinden yürüdü. Ama asıl mesele siyasetçiler kul hakkına ne kadar riayet etti sorusu hiç sorulmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Nevşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

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