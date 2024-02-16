İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sincan'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sincan'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Sincan'da esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Akşener, esnafları tek tek ziyaret edip sorunlarını dinledi ve fotoğraf çektirdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

16.02.2024 23:30  Güncelleme: 23:38
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sincan'da esnafı ziyaret etti

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Sincan'da esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

İYİ Parti lideri Akşener, Sincan Kutsal sokakta bulunan esnafları ziyaret etti. Tek tek esnafları ziyaret eden Akşener, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Ziyaret sırasında vatandaşların sorunlarını dinleyen Akşener, vatandaşla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Akşener, Sincan'daki esnaf ziyareti öncesi vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik "3 bin TL ikramiye" açıklamasına değinen Akşener, "İşin tehlikede olduğunu görsün 10 bin TL'ye çıkarmazsa adımı değiştiririm" ifadelerini kullandı.

Esnaf ziyaretinde Akşener'e İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti'nin Sincan Belediye Başkan Adayı Fatih Koca ve İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu eşlik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sincan\'da esnafı ziyaret etti
Kaynak: İHA

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