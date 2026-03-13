İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bitlis\'te iftar programında konuştu Açıklaması

13.03.2026 21:53
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Hiç kimse asırlara şamil dostluğumuza, birliğimize, beraberliğimize halel getiremez." dedi.

Partisinin Bitlis İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katılan Dervişoğlu, derdinin siyaset yapmak değil, samimiyeti pekiştirmek olduğunu söyledi.

Meselelerinin beraberce ve kardeşlik içinde yaşamayı becerebilmek olduğunu belirten Dervişoğlu, bu coğrafyada bunu 1000 yıl sürdürdüklerini ama geriye baktıklarında yarım asırlık süreçte bir takım zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Meseleleri sadece toptancı bir bakış açısıyla değerlendiremeyeceklerini kaydeden Dervişoğlu, "Bu ülkenin birliği, bütünlüğü ve kardeşliği kimin işine gelmiyorsa, Türkiye'de çıkan terörün faili onlardır. Burada bulunan hiç kimsenin bu konuda bir sorumluluğu yoktur. Kim terörden beslenmek istiyorsa terörü ve teröristi beslemiştir." ifadelerini kullandı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer almadıkları için bazı yerlerde tepki gördüklerini dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu komisyon çalışmalarının sonrasında birtakım yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiler. Hatta daha da ileriye giderek bölgede beklentiye karşılık olabilecek bir zemini oluşturmak için anayasada birtakım değişikliklerin yapılması gerektiğini dile getirdiler. Yani meclis aritmetiği o yasal düzenlemeleri yapmaya, anayasal değişiklikleri hayata geçirmeye elverişli olabilir. Yani mecliste yasal düzenleme yapmaya elverişli bir parlamento çoğunluğu yakalayabilirler. Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi zaten birlikte hareket ediyor. DEM'le bir araya geldiklerinde yasal düzenleme yapma sorunu ortadan kalkıyor. Bir de yanlarına Cumhuriyet Halk Partisi'ni dahil ederlerse teknik olarak o zaman anayasayı mecliste değiştirme gücü de elde edebiliyorlar."

Yöre halkının düşünce ve kanaatlerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirilmesinin mümkünse önünü açacağını belirten Dervişoğlu, "Hiç kimse kardeşimle arama giremez. Hiç kimse asırlara şamil dostluğumuza, birliğimize, beraberliğimize halel getiremez. İşte onun için sözlerime 'siyaset konuşmak için gelmedim' diye başladım. Buraya kadar konuştuklarımın içinde de dikkat ederseniz siyaset yok. Millet, memleket ve bölge var." diye konuştu.

İYİ Parti İl Başkanı Ziya Yoldaş'ın da davetlilere teşekkür ettiği programa partililer ve bazı şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA

