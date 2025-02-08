İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Eskişehir'de Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Eskişehir'de Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Eskişehir\'de Genişletilmiş İl Divan Toplantısı\'na katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir'de partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.

08.02.2025 18:46
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir'de partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.

Eskişehir Hava Şehitliği'ne gelişinde partililerce karşılanan Dervişoğlu, burada şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.

Dervişoğlu, daha sonra beraberindekilerle partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nın yapılacağı Odunpazarı ilçesindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi'ne geçti.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gündeminde Cumhurbaşkanı adayı tartışmasının yer aldığını söyledi.

"Türkiye'nin en temel meselesini CHP'nin bir iç meselesi gibi sunmaya kalkışması bu millete hakarettir bana göre." diyen Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Bu millete diyor ki CHP, 'Efendim, ben kendi içimde adayımı belirleyeceğim. Bu millet de zaten benim belirlediğim adayı şayet desteklemezse, benim adayımı desteklemeyen de oyunbozan haline gelir.' Yani bir aday belirleyecekler, DEM Parti'ye soracaklar da İYİ Parti'ye sormayacaklar. Var mı böyle bir şey? Dün çıkmış biri diyor ki 'CHP aday belirlerken İYİ Parti'den görüş almasına gerek yok.' Bunlarla muhatap olmak istemiyorum ama hadlerini de bildirmek lazım. Biz zaten kimsenin işine karışmıyoruz ki. Biz iktidarın da bu muhalefet geçinenlerin de yanlışlarını milletle paylaşıyor ve onları millete şikayet etmek için yollara düşüyoruz."

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Ulucan'ın da katılımcılara hitap ettiği program, Dervişoğlu'na çiçek ve hediye verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Eskişehir'de Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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