İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Bakan Soylu uyuşturucu üzerinden birbirlerine yüklendi! - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Bakan Soylu uyuşturucu üzerinden birbirlerine yüklendi!

28.07.2022 20:21

İYİ Parti lideri Meral Akşener, "100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede, o zaman bazıları da görevini yerine getirmiyor demektir." sözleriyle İçişleri Bakanı Soylu'yu hedef gösterdi. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını aldıklarını söyleyen Soylu ise Akşener'e bakanlık yaptığı dönem üzerinden yanıt verdi. Soylu, "Stajyer bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'Anlat İstanbul' programında yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Soylu ise Akşener'e sosyal medyadan yanıt verdi.

"BİR ÜLKEDE UYUŞTURUCU UCUZSA HER ŞEY TATİLDİR"

Akşener, "Uyuşturucu diye bir meselenin benim gezdiğim yerlerde de İstanbul'da da ne kadar önemli olduğunu gördük. Bana Ahlat'ta, İstanbul'da, Ankara'da da söyledi anneler. Bir ülkede uyuşturucu ucuzsa, bilin ki her şey tatildir. Bir ülkede uyuşturucu pahalıysa bilin ki görev yerine getirilmektedir. 100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede, o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir, ve bu ülkenin içine giriyor demektir ve bazıları da görevini yerine getirmiyor demektir. Her yerde annelerin şikâyeti uyuşturucu, demek ki bir yerlerde bir bozukluk var. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir bilgi bence" diye konuştu.

SOYLU'DAN YANIT GECİKMEDİ

Bakan Soylu ise Akşener'in eleştirilerine 15 Temmuz imasında bulunarak yanıt verdi. Soylu, "Meral Hanım; siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. 'Başbakan olacağın'(!) 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941'den, 2021 sonunda 270'e düştü" dedi.

Akşener, uyuşturucu üzerinden Bakan Soylu'yu eleştirdi! Yanıt gecikmedi

"UYUŞTURUCUNUN KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ"

Akşener'in bakanlık yaptığı döneme de vurgu yapan Soylu, "Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız... Meral Hanım; oturduğun büyükelçilere Batı'nın halini bir sor. Ha unutmadan, Stajyer bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden?" ifadelerini kullandı.

Akşener, uyuşturucu üzerinden Bakan Soylu'yu eleştirdi! Yanıt gecikmedi
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Süleyman Soylu, Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Bakan Soylu uyuşturucu üzerinden birbirlerine yüklendi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Bakan Soylu uyuşturucu üzerinden birbirlerine yüklendi! - Son Dakika
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