İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının açıklanmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İmamoğlu'nun Saraçhane ofisindeki kucaklaşma fotoğrafı kamuoyunda gündem oldu.
Akşener ile İmamoğlu'nun birbirine sarıldığı kare hakkında ne düşündüğü büyük merak konusu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sessizliğini Ankara'da televizyon temsilcileriyle yaptığı toplantıda bozdu.
Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Saraçhane'de çekilen fotoğrafa da değindi. İki ismin kucaklaşmasını normal karşıladığını ifade eden CHP lideri, "Gördüm. Olabilir. Özel mekanlar da Meral abla diye hitap ederdi, yadırganacak bir fotoğraf değil" diye konuştu.
Son Dakika › Politika › Akşener-İmamoğlu kucaklaşmasına CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Meral abla diye hitap ederdi, yadırganacak bir fotoğraf değil - Son Dakika