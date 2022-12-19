Akşener-İmamoğlu kucaklaşmasına CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Meral abla diye hitap ederdi, yadırganacak bir fotoğraf değil - Son Dakika
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Akşener-İmamoğlu kucaklaşmasına CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Meral abla diye hitap ederdi, yadırganacak bir fotoğraf değil

19.12.2022 15:25

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun Saraçhane'deki ofiste çekilen kucaklaşma fotoğrafı kamuoyunda gündem oldu. Konu hakkındaki düşüncesi sorulan CHP lideri Kılıçdaroğlu sessizliğini bugün bozarken, "Gördüm. Olabilir. Özel mekanlar da Meral abla diye hitap ederdi, yadırganacak bir fotoğraf değil" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının açıklanmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İmamoğlu'nun Saraçhane ofisindeki kucaklaşma fotoğrafı kamuoyunda gündem oldu.

SESSİZLİĞİNİ TELEVİZYON TEMSİLCİLERİYLE YAPTIĞI TOPLANTIDA BOZDU

Akşener ile İmamoğlu'nun birbirine sarıldığı kare hakkında ne düşündüğü büyük merak konusu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sessizliğini Ankara'da televizyon temsilcileriyle yaptığı toplantıda bozdu.

"YADIRGANACAK BİR FOTOĞRAF DEĞİL"

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Saraçhane'de çekilen fotoğrafa da değindi. İki ismin kucaklaşmasını normal karşıladığını ifade eden CHP lideri, "Gördüm. Olabilir. Özel mekanlar da Meral abla diye hitap ederdi, yadırganacak bir fotoğraf değil" diye konuştu.

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Son Dakika Politika Akşener-İmamoğlu kucaklaşmasına CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Meral abla diye hitap ederdi, yadırganacak bir fotoğraf değil - Son Dakika


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