Meral Akşener'den, 30 Temmuz'da saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ne ziyaret - Son Dakika
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Meral Akşener'den, 30 Temmuz'da saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ne ziyaret

09.08.2022 09:22
Meral Akşener'den, 30 Temmuz'da saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ne ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Mamak'ta 30 Temmuz'da saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti. Akşener burada cemevinin dedesi Kazım Erbektaş ile sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muharrem ayı dolayısıyla Ankara'nın Mamak ilçesinde bir yurttaşın evinde, Muharrem iftarına katıldı.

Akşener iftar sonrası, Muharrem ayının ilk gününde saldırıya uğrayan Şah'ı Merdan Cemevi'ni de ziyaret etti ve cemevinin dedesi Kazım Erbektaş ile sohbet etti.

Meral Akşener'den, 30 Temmuz'da saldırıya uğrayan Şah-I Merdan Cemevi'ne ziyaret

Ziyarette Akşener'e, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat eşlik etti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Meral Akşener'den, 30 Temmuz'da saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ne ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meral Akşener'den, 30 Temmuz'da saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ne ziyaret - Son Dakika
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