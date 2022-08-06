Akşener: Atayamayacaksan niçin öğretmen okulu açıyorsun?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, atanamayan öğretmenlerle ilgili, "Kardeşim atayamayacaksan niçin öğretmen okulu açıyorsun? Öğretmen oldular, sözleşmeli öğretmen, efendim geçici öğretmen, efendim ücretli öğretmen, devlette çalışan öğretmen, özel okulda çalışan öğretmen. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine geldi. Hükümet Konağı önünde partililer tarafından karşılanan Akşener, esnafı dolaşarak sohbet etti. Halk pazarı girişinde halka hitap eden Akşener, "Bizim her birimizi şuculuk- buculuk üzerinden düşürdüler birbirimize. Siyasette şuculuk- buculuk üzerinden yaptılar. Senin çocuğun işsiz, 92 puanla açıkta, 58 sekiz puanla tayin edilen, ayısı, dayısı olan gençler var. Ama sonrasında seni neyle meşgul ettiler? Ey milletim, aziz milletim. Seni şuculuk- buculuk üzerinden meşgul ettiler. Doğduğun yeri seçebilir misin ey kardeşim? Aileni seçebilir misin ey kardeşim? Sadece seçebileceğin şey inancındır. O da yaşın büyüdükten sonra. Seçebileceğin şey iyi insan olmaktır. Neye inanıyorsan o inancının sonucu olarak iyi insan, hak yemeyen, kul hakkına girmeyen bir insan olmaktır. Şimdi gelin bir muhasebe yapalım. Siyasetçiler, şuculuk- buculuk üzerinden konuşuyorsa, bilin ki size kazık atıyorlar. Bilin ki sizi çırak çıkarıyorlar" dedi.

Atanamayan öğretmenlere değinen Akşener, hükümetin bu konudaki politikalarını eleştirerek şunları söyledi: "Şimdi senelerce okuttuğunuz çocuklarınızın mezun oldular işleri yok. Rızkınızdan kestiniz, 2 yıl, 4 yıl okuttunuz, mezun oldular iş yok. Ne yaptılar? Devlette çalışmak için giriştiler tekrar KPSS 'ye çalışmaya. İçinizde evlat sahiplerine soruyorum? Hanginizin ki bir yere ulaşmadan kendi emeğine atanabildi? Çalıştılar, çalıştılar, 82, 86, 92 puan aldılar. 58 puan olan 62 puan olan atandı, seninki atanamadı. Öğretmen oldular, kardeşim atayamayacaksan niçin öğretmen okulu açıyorsun? Öğretmen oldular, sözleşmeli öğretmen, efendim geçici öğretmen, efendim ücretli öğretmen, Devlette çalışan öğretmen, özel okulda çalışan öğretmen. Böyle bir şey olabilir mi? İster özel okulda çalışsın ister devlette çalışsın, öğretmen öğretmendir. Evlatlarımızı emanet ettiğimiz en önemli insandır. O kadar çok atanamamış öğretmen var ki her gittiğin yerde ağlıyorlar. Anneleri ağlıyor, babaları ağlıyor, bu çocuklar ağlıyor. Yazıktır, günahtır. Peki bütün bunların karşılığında birileri de kazanıyor."ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİPazaryeri ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Söğüt ilçesine geçen Akşener, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua okudu. İlçede esnafları dolaşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sokakta karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek fotoğraf çekildi. Ardından Gölpazarı ilçesine gelen Akşener ve beraberindeki partililer, yine esnafları dolaşarak, "20 Ocak 2020'den beri geziyorum. Esnaf, esnaf, il, ilçe geziyorum. O dükkanların içinde bugüne kadar kendi partimi hiç övmedim. Hiç propaganda yapmadım. Başka bir siyasi parti de hiç yermedim. Çünkü orada özne insanımız olmalıydı. Siyaseti, dertlerinizi, dertlerinizi tespit edip onlar üzerinden çare üretip, o çareler üzerinden rekabet ettirir hale getirebilirsek hep birlikte bu siyasetçileri sonuçta kazanan milletimiz olur. Seçmenimiz olur. O dükkanların içinde müşteri velinimettir. Çok uzun bir zamandır seçmen velinimet değil. Biz siyasiler vekiliz, asıl sizsiniz" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ziyaretlerinin ardından Bilecik'ten ayrıldı.