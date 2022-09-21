İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çankaya esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çankaya esnafını ziyaret etti

21.09.2022 17:14
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çankaya esnafını ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya esnafını ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya esnafını ziyaret etti.

Akşener, Çankaya'da Bahçelievler semtindeki esnafla görüşerek, sorunlarını dinledi.

Ziyaret sırasında Akşener, esnafa, 2,5 yıl önceki kazancı ile bugünkü kazancı arasındaki farkı sordu. Esnaf, enflasyondan kaynaklı yaşanan sıkıntıyı dile getirdi, kira ve elektrik faturasının yüksekliğinden şikayet etti.

Ziyaret sırasında bir esnafın, "Zeytin" isimli papağanını konuşturmaya çalışan Akşener, zaman zaman gençlerle de sohbet etti ve yanına gelen bir kız çocuğunu sevdi.

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Kaynak: AA

Meral Akşener, Bahçelievler, İYİ Parti, Çankaya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çankaya esnafını ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çankaya esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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