İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz

20.05.2022 21:03

İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuk olduğu canlı yayında partisinin oy oranları hakkında bilgi verdi. Üye oldukları anket şirketlerinin Nisan ayında yaptırdığı ankette yüzde 18 çıktıklarını söyleyen Akşener, kendi ölçümlerine göre ise Haziran'da yüzde 20'ye ulaşacaklarını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de canlı olarak yayınlanan "Liderler Özel" programının konuğu oldu. Programda gündeme ilişkin birçok değerlendirmede bulunan Akşener, partisinin oy oranına ilişkin de bilgi verdi.

"ÜYE OLDUĞUMUZ ANKET ŞİRKETLERİ SONUÇ GETİRİYOR"

Akşener, "Biz sanıyorum 7 araştırma şirketine aboneyiz. Onlar her ay paylaşıyorlar. Abone olduğumuz şirketlerin ölçümü Nisan'da yüzde 18. Benim sahada gördüğüm daha fazla. Haziran sonu yüzde 20'yi net bir şekilde göreceğiz" dedi.

"MİTİNG PLANLAMALARIMIZI YAPIYORUZ"

"Bundan sonra mitingler planlıyor musunuz" sorusunu da cevaplayan Akşener, "Biz temalı mitingler düşünmüştük önce, Denizli'de yaptık. Ondan sonra kış geldi. Öyle oldu böyle oldu derken, onları askıya aldık. Şimdi arkadaşlarımızla oturup yeniden planlama yapacağız" ifadelerini kullandı.

"SOKAKTA GEZMENİN DAHA FAZLA MESAJI VAR"

Akşener, "Ya erken, ya 2023 Haziran'ında olmak üzere az kaldı seçime. 1 yıllık bir süre var, ancak bazı şeyler vatandaşla olmalı, ben her ne kadar arkadaşlarımla birlikte 20 Ocak 2020'tan beri il il, ilçe ilçe, sokak sokak gezmekte olmama rağmen o atmosferin ileteceği çok fazla mesaj oluyor. Daha fazla dikkat çekiyor" diye konuştu.

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz - Son Dakika
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