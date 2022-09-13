Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik sözlerine Akşener'den tepki: Gerek yoktu, bizim cenahın yöneticileri daha dikkatli olmalıdır - Son Dakika
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Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik sözlerine Akşener'den tepki: Gerek yoktu, bizim cenahın yöneticileri daha dikkatli olmalıdır

13.09.2022 09:31

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik sözleri sonrası uyarıda bulundu. Akşener, "Bu tür hüküm cümleleri halkı rahatsız eder, dolayısıyla gerek yoktu. Bizim cenahın yöneticileri daha dikkatli olmalıdır." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti'ne yönelik ifadeler kullanmıştı.

"MİLLETİ ATEŞE ATTILAR"

Soyer'in sarf ettiği "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi" sözleri büyük tepki çekti.

AKŞENER: İFADESİ YANLIŞ OLMUŞ

Bu sabah FOX TV'de canlı yayına katılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Soyer'in açıklamalarını da değerlendirdi. Akşener, "Atatürk'ün 'Olabilirler' sözlerini hüküm cümlesi olarak kurmuş. Orada sorun var. Bu dönemde bizim yarattığımız atmosferi bozuyor. Bunlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür hüküm cümleleri halkı rahatsız eder, dolayısıyla gerek yoktu. Bizim cenahın yani Millet İttifakı'nı oluşturan yöneticilerinin hepsinin daha sağ duyulu olmasında fayda var." dedi.

ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün isim vermeden Soyer'i eleştirdi. Erdoğan konuşmasında, "Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun, zaferlerinizle, kültürünüzle, değerlerinizle iftihar edin" sözlerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik ifadelerine zehir zemberek sözler: Tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik ifadelerine zehir zemberek sözler: Tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın Soyer'in İzmir'in kurtuluşu törenlerinde söylediği sözlere tepki Soyer'in İzmir'in kurtuluşu törenlerinde söylediği sözlere tepki

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Son Dakika Politika Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik sözlerine Akşener'den tepki: Gerek yoktu, bizim cenahın yöneticileri daha dikkatli olmalıdır - Son Dakika


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