İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kuşadası'nda düzenlenen gece mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi, İYİ Parti Kuşadası'nda bir gece mitingi düzenledi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı mitinge, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı, İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay ve İYİ Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behçet Alp katıldı. Mitingde konuşma yapan Özer Kayalı ve Behçet Alp, Kuşadalılara yapacakları vaatleri anlattı.
Daha sonra toplanan kalabalığa hitap eden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Şu anda burada olmanın nasıl bir heyecan olduğunu anlatmam mümkün değil. Şimdi biz siyasetçiyiz mitinglere alışığız ama hiç gece mitingine katılmamıştım kendimi konserde gibi hissettim. Şimdi seçimlere gidiyoruz ve biz bu partiyi savaşmak için kurmadık. Biz bu partiyi projeler üzerinden hizmet üzerinden rekabet etmek için kurduk. Ben Behçet Alp'e güveniyorum, Kuşadası'na çok hizmetleri olacak" diyerek İYİ Parti adayı için oy istedi. - AYDIN
Son Dakika › Politika › İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kuşadası'nda Gece Mitingi Düzenledi - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde çeşitli programlara katıldı. Akşener, Söke ilçesinde iftar programına katılarak partisinin belediye başkan adayı için destek istedi. Kuşadası'nda ise partililere seslenen Akşener, İYİ Parti'nin vatandaşın derdini dile getirmek, milletin sesi olmak ve projeler üzerinden rekabet etmek için kurulduğunu belirtti. Akşener ayrıca, geçmişte CHP'ye birlikte hareket etme teklifi götürdüklerini ancak geri çekilmediğini ifade etti.
Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, il genelinde görev yapan ve duyarlılıkları ile özverili çalışmalarıyla öne çıkan personeli makamında tebrik ederek ödüllendirdi. İpar, başarılı personelin gayret ve fedakarlıklarının takdire şayan olduğunu belirtti ve teşkilat olarak vatandaşların huzuru ve güvenliği için canla başla çalıştıklarını vurguladı. Ödül alan personel ise İl Emniyet Müdürü İpar'a teşekkür ederek, daha da büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
AK Parti Şırnak mevcut Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimlerinde tekrar aday gösterilen Mehmet Yarka, gençlerle iftarda bir araya geldi. Yarka, gençlerle sohbet ederek Şırnak'ın geleceği üzerine konuştu.
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