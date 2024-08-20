İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İstanbul İl Başkanlığını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İstanbul İl Başkanlığını Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İstanbul İl Başkanlığını Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul İl Başkanlığı ve Tekstilkent'i ziyaret etti. Dervişoğlu, istifa edenlere seslenerek bir kişinin yokluğunun önemli olmadığını belirtti.

20.08.2024 20:49
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. İl binası önünde partililere seslenen Dervişoğlu, İYİ Parti'den istifa edenlere seslenerek, "Bir kişinin yokluğu bizim için çok önemlidir. O sebeple bir eksiksek hiçbirimiz yokuz demektir. İstifa eden arkadaşlarımıza, gönlü kırılan arkadaşlarımıza hulusi kalb ile sesleniyorum; kim gittiyse sadece bu partinin kapıları değil, benim kalbim ve gönlümde ardına kadar açıktır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Esenler'de bulunan Tekstilkent'i ziyaret etti. Dervişoğlu, ziyareti sırasında Tekstilkent Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çetin Arı ve Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli ve üyelerle bir araya geldi. Dervişoğlu'na ziyareti sırasında İYİ Parti Grup Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan eşlik etti. Dervişoğlu ziyaretin ardından Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti. İl Binası önünde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " Türkiye'de bir şeyler değişirken yaşadığımız olumsuzlukların bizleri de etkilememesi mümkün değildi. Olup bitenlerden bizlerde etkilendik. Zaman zaman üzüldük. Zaman zaman umutsuzluğa düştüğümüz anlar oldu. Zaman zaman biz nereye gidiyoruz diye kendimizi sorgulamak mecburiyetinde hissettik. Ama gördük ki, milletin bize ihtiyacı var. Madem ki millet bizi istiyor ve çağırıyor o zaman milletin bize yüklediği sorumluluktan kaçmamız mümkün değildir" diye konuştu.

"BİR EKSİKSEK HİÇBİRİMİZ YOKUZ DEMEKTİR"

İYİ Parti'den istifa etmiş isimlere seslenen Dervişoğlu, "Gönülleri kırılan, yüreklerinde şahsi üzüntülerden kaynaklı bir takım kırgınlıklar olan, arkadaşlarını küçük siyasi tartışmaların içinde sanki vazgeçilmez gibi görürken görmezden gelen bir takım çevrelerin varlığı da olabilir. Ben size buradan bir dava arkadaşınız, bir yol arkadaşınız, bir kader ve kavga arkadaşınız aynı zamanda da Genel Başkanınız olarak söylüyorum; bir kişinin yokluğu bizim için çok önemlidir. O sebeple bir eksiksek hiçbirimiz yokuz demektir. Kırılmış gönüllere gireceksiniz, küskünlükleri, olumsuzlukları bertaraf edeceksiniz, birlikten güç doğacağını doğan o gücünde Türk milleti için gerekli olduğunu herkese haykıracaksınız. Ben buradan söylüyorum giden arkadaşlarımıza, küsen arkadaşlarımıza, istifa eden arkadaşlarımıza, gönlü kırılan arkadaşlarımıza hulusi kalb ile sesleniyorum; kim gittiyse sadece bu partinin kapıları değil, benim kalbim ve gönlümde ardına kadar açıktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İstanbul İl Başkanlığını Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İstanbul İl Başkanlığını Ziyaret Etti - Son Dakika
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