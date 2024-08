Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, 'İYİ Parti'den AK Parti'ye geçiş olur mu?' sorusuna, "Gidebilirler. Partimizden biri gitmiyor. Bağımsız milletvekili pozisyonunda gitmesi muhtemel olan arkadaşlarımız. AK Parti'ye gidiyorlarsa gönül rahatlığıyla söylüyorum ki; onlara hayırlı olsun" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Davutoğlu açıklama yaptı. Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nun Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını görüşmek üzere toplantıya çağrılmasıyla ilgili, "Bizim cuma günü gerçekleştirilecek olan o olağanüstü toplantıyla ilgili tavrımız açık ve net. Hak edilen, gasbedilen bir hak var orta yerde. Yanlış uygulamadan kaynaklı, olumsuz sonuçlar var. Sürecin doğru yönetilmediğine dair de ortak bir kanaat var, Can Atalay'ın milletvekilliğiyle alakalı olarak. Ama sürecin doğru yürütülmesi lazım. TBMM Başkanlığı da yanlış uygulamalara adım attı. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarına yerel mahkemelerin uymak zorunluluğu var. Temennim odur ki; meclis cuma günü olağanüstü toplanıncaya kadar adalet müessesesi Türkiye'yi karşı karşıya bıraktığı bu sorunu çözmek yolunda doğru bir adım atmaya muvaffak olabilir. Can Atalay, TBMM kürsüsünden yemin etmeli ve TBMM'deki sıralarda kendi yerine oturmalıdır" dedi.

'HUKUKİ BİR GARABET'

Dervişoğlu, İzmir'de Dilbura Y.'nin sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanmasına ilişkin, "Her sosyal medya paylaşımının üzerine bir dava süreci başlatmanın bir anlamı yok. Yani bazı insanlar fevri konuşur, bazı insanlar düşünerek konuşur, bazı insanlar hatasız konuşmaya özen gösterir, bazı insanlar da pervasız konuşabilir, bu insanlık hali. Söylediklerini onaylıyor değilim; ama karşı karşıya bulunduğu durumun bir hukuki garabet olduğunu düşünüyorum. Böyle bir sebepten ötürü bir kişiyi tutuklayıp, insanların kendilerini tartışılır hale getirmesini de iktidar tarafından bakarak söylüyorum; üzülerek gözlemliyorum. Bence bu tür şeyleri iletişimden kaynaklı değil de iletişimsizlikten kaynaklı sorunlar olarak görmeli ve makul karşılamayı becerebilmeli işbaşında bulunan hükümet" diye konuştu.

Dervişoğlu, 'İYİ Parti'den AK Parti'ye geçiş olur mu?' sorusu üzerine, "Gidebilirler. Biz de sizler gibi duyumlar alıyoruz. Partimizden biri gitmiyor. Bağımsız milletvekili pozisyonunda gitmesi muhtemel olan arkadaşlarımız. Onlara da biz biliyorsunuz partimizden istifa eden hiç kimseyle ilgili olumsuz tek bir beyanda bile bulunmadık, bu zamana kadar. Bundan sonra da bu tavrımızı değiştirecek değiliz tabii ki. Onlara çıktıkları yeni siyasi yolculukta başarılar diliyorum. AK Parti'ye gidiyorlarsa gönül rahatlığıyla söylüyorum ki; onlara hayırlı olsun" dedi.

DAVUTOĞLU: SİYASİ DENKLEMİ BİR HAMLEYLE DEĞİŞTİREBİLİRİZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ise TBMM Genel Kurulu'nun toplantıya çağrılmasıyla ilgili, "Can Atalay ile ilgili milli bir irade tecelli etmiş ve TBMM'ye seçilmiş. Bu iradeye halel getirecek hiçbir uygulama doğru ve hukuki değildir, meşru da değildir. Tutumumuz açıktır. Bu yanlış işlemin düzeltilmesi lazım. TBMM toplantısı bunun üzerinde baskı oluşturacak, bir kamuoyu oluşturmasına vesile olacak" diye konuştu.

Davutoğlu, 'Gelecek Partisi içerisinden AK Parti'ye bir katılım olacak mı?' sorusuna, "Bakıyorum televizyonlar sürekli tartışıyor. Türkiye'de siyasi denklemleri değiştirecek en önemli partilerden biri Gelecek Partisi'dir. ve Gelecek Partisi'nin başında olan Genel Başkan olarak ben ve arkadaşlarımdır. İstersek siyasi denklemi bir hamleyle değiştirebiliriz. Bunu da herkes bilsin. Bunu bildikleri için Türkiye'deki siyasi statükonun devam etmesini isteyenler bu kampanyayı sürdürüyorlar" dedi.