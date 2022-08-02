İYİ Parti GİK üyesi Mehmet Aslan, HDP'yi AK Parti'nin gizli ortağı ilan etti: Büyük Türk Milleti size haddinizi bildirecek

Daha önce 5 kez toplanan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi liderlerinin oluşturduğu 6'lı masa henüz aday için kararını veremedi.

3 CHP'LİNİN İSMİ ADAYLIK İÇİN ÖNE ÇIKIYOR

Adaylık için CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu olmak üzere 3 isim öne çıkıyor. Muhalefette kıran kırana süren adaylık yarışında en çok öne çıkan isimse, CHP'li belediye başkanlarının görevlerine devam etmesini isteyen Kılıçdaroğlu.

SOSYAL MEDYADA MUHALİFLER EN ÇOK MANSUR YAVAŞ'IN ADAY OLMASINI İSTİYOR

Adaylık için kendini öne çıkarmama taktiği üzerinden kamuoyu oluşturmaya çalışan CHP'li Mansur Yavaş özellikle Twitter'da büyük destek görüyor.

Bunun bir propaganda çalışması olduğunu belirten HDP eski Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ise sosyal medya hesabından, "Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok." sözlerini sarf etti.

İYİ PARTİ'DEN "AK PARTİ İLE HDP GİZLİ ORTAK" İDDİASI

Pir'in bu sözlerine Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Aslan'dan sert tepki geldi.

Binlerce tepki gören Pir'in paylaşımını alıntılayan Aslan, "Gerçek faşist olmanız ve Türk düşmanlığınız şöyle dursun. AK Parti'nin gizli ortağı olduğunuzu her köşeye sıkıştığında gösteriyorsunuz! Mecbursunuz. Ama nafile, büyük Türk Milleti kirli ortaklarınızla beraber size haddinizi bildirecek." iddiasında bulundu.