İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Biz terörsüz, teröristsiz, hainsiz Türkiye istiyoruz ama bunu yaparken Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç kimseye, hiçbir güce eyvallah etmesin istiyoruz." dedi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sözcü TV'ye verilen yayın durdurma cezasına tepki gösterdi.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecini eleştiren Çömez, "Silahlar belki göstermelik olarak kırılacak veya yakılacak, gerçek veya oyuncak silah bilmiyoruz. Türkiye'ye teslim edilmeyecek, hangi alçak eylemlerde kullanıldığı bilinmeyecek, balistik incelemeleri yapılmayacak." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye hedefine yönelik TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin de Çömez, "komisyonun toplumu ikna etme vazifesi göreceğini" ileri sürdü.

Terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen çalışmalara itiraz ettikleri için kendilerine "Siz Terörsüz Türkiye istemiyor musunuz?" sorusunun yöneltildiğini aktaran Çömez, "Evet, biz terörsüz, teröristsiz, hainsiz Türkiye istiyoruz ama bunu yaparken Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç kimseye, hiçbir güce eyvallah etmesin istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çömez, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenen 12 askerin şehit olmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığının cevaplaması talebiyle yeni bir soru önergesi verdiğini söyledi.

TBMM Başkanlığına sunulan kendisi hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik tezkereye tepki gösteren Çömez, "Cesaretiniz varsa kaldırın dokunulmazlığımı, sizinle mahkemede hesaplaşalım." dedi.