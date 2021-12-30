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İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

30.12.2021 12:59
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başlatılan teftişe ilişkin, "Terörle mücadele mülkiye müfettişleri ile yapılmaz, terörle mücadele savcılıklar ve onların emrinde olan asayiş kuvvetleri tarafından yapılır. Bu çok büyük bir ciddiyetsizliktir.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başlatılan teftişe ilişkin, "Terörle mücadele mülkiye müfettişleri ile yapılmaz, terörle mücadele savcılıklar ve onların emrinde olan asayiş kuvvetleri tarafından yapılır. Bu çok büyük bir ciddiyetsizliktir." dedi.

Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın ve ülkenin en önemli sorununun güvensizlik olduğunu, iktidar partisinin kendisine oy verenleri muteber, itiraz edenleri hain ilan etme gafletine düştüğünü iddia etti.

AK Parti'nin 20 Aralık günü "millete yalan söylediğini" ileri süren Dervişoğlu, "Merkez Bankası rezervlerinden, kamu bankaları üzerinden yüklü miktarda döviz satarak, bir kez daha millet hazinesine, beytülmale el uzatmıştır. Üstelik, böyle bir satış yapıldı mı diye soranlara, 'Kesinlikle yapılmadı' diye cevap verilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanı televizyon ekranından, 'Asla müdahale etmedik' diyerek, yalanda ısrar etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Dervişoğlu, Merkez Bankası'nın faizleri 100 baz puan indireceğinin bir gün önce Hazine ve Maliye Bakanının kardeşinden duyulduğunu vurgulayarak, "Bu sızıntıyla kim bilir kimler ne paralar kazandı. Sizin gözleriniz ışıldamasın da bizim gözlerimiz mi ışıldasın? 20 Aralık akşamına kadar, doların yükselişini izleyip, o akşam devletin tüm imkanlarıyla müdahale edip, faturayı da milletin üzerine yıkıp, kim bilir kimlere ne milyarlar kazandırdınız. Sizin gözleriniz ışıldamasın da benim gözlerim mi ışıldasın?" ifadesini kullandı.

Dünya üzerinde, "faizi indirerek yükselten başka bir ülke ya da iktidar" olmadığını belirten Dervişoğlu, "Faizi indiriyorum diyerek milletimize ağır bir fatura çıkardınız. Ama gerçek ortada, faizler iktidarınız döneminde hiç olmadığı kadar yükseldi." sözlerini sarf etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başlatılan teftişe tepki

Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başlatılan teftişi eleştirerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı başka bir şey söylüyor, bakanı başka bir şey söylüyor, bir başka bakanı da oyuna girip saçma sapan iddialarla kamuoyunu meşgul edecek düğmeye basıyor. Bu tezgahlardan Türk milleti yorulmuştur. Millet iradesi her şeyin üzerindedir. ve siyaset tarihimiz, o iradeyi yok sayanların hazin sonlarıyla doludur. Memleketi yakarken, İstanbul filmi seyretmeye kalkmayın. Terörist arıyorsanız, müfettişleri değil, savcıları harekete geçirin."

Dolar kurunun geldiği noktayı değerlendiren Dervişoğlu, "Doları düşüreceğiz sözünü verdiğiniz ve milletimizden yetkiyi aldığınızda dolar kuru 4,69'du. İktidarınız döneminde rekor üstüne rekor kırdı. Bugün itibariyle geldiği nokta 13 civarındadır. Buna rağmen, utanmadan sıkılmadan 'doları düşürdük' diyerek siyasi propaganda devşirmeye çalışan bir iktidarla yüz yüzeyiz." diye konuştu.

En kısa zamanda erken seçime gidilmesi çağrısında bulunan Dervişoğlu, milletin iradesine teslim olunmasını istedi.

"Yapacak işi olmayan jurnalcilik yapar"

Dervişoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "döviz gidiyor diyene dava açın" yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Önce kardeşini şikayet etsin. Kardeşi, henüz faizin düşürüleceği belli değilken bu bilgiyi dışarıya sızdırmak suretiyle kim bilir kimlerin milyarlar kazanmasına sebep olmuştur. Bu büyük bir suçtur. O konuyla ilgili henüz atılmış adım olmadığını görüyoruz. Bu hükümet artık milleti jurnallemeye başlamıştır. Yapacak işi olmayan jurnalcilik yapar. Altını çizerek söylüyorum, sorunları çözmek yerine sorumluları jurnal etmeye başlamışlardır. Jurnalciliğin sonu bunların hepsini yargılanmaya götürür."

Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başlatılan teftişin sorulması üzerine de "Terörle mücadele mülkiye müfettişleri ile yapılmaz, terörle mücadele savcılıklar ve onların emrinde olan asayiş kuvvetleri tarafından yapılır. Bu çok büyük bir ciddiyetsizliktir. Türkiye yangın yerine dönmüştür, İstanbul Belediyesi üzerinden algı oluşturmak ve onu yönetmeye kalkışmaktadırlar. Devlet açısından da son derece üzüntü verici durumdur. Taşların yerinden oynadığını göstermektedir. Bazı mekanizmaların devleti yönetenler tarafından sarmala alındığına delalet etmektedir. Bunlar oldukça mahsurlu şeylerdir." görüşünü paylaştı.

Türkiye'de, eğer suçlu varsa cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, "Suçlular eğer makamlarda bulunuyorlarsa görevlerinden de alınmalıdır ama buradaki keyfiliğe izin verilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli'ye cevap verdi

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmediği yolundaki eleştirisine de şu yanıtı verdi:

"Biz de Adalet ve Kalkınma Partisinin cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu bilmiyoruz. AK Parti tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bugüne kadar mevcut değil. Sayın Devlet Bahçeli, kendi partisinden bir cumhurbaşkanı adayı çıkmayınca, görülen ve anlaşılan odur ki başka partilerin adaylarını belirleme gayreti içindedir. Bunu iktidar partisine yapabilir ama Millet İttifakı'na yapamaz.

Seçim öncesinde aday olması muhtemel kişiler arasında bir rekabet yaratarak, bundan siyaseten beslenmeyi düşünüyorlar. 'Atı alan Üsküdar'ı geçecek' türünden bir beklentiye sahiplerse unutmasınlar ki artık İYİ Parti vardır. İYİ Parti'ye de artık tüzükte yazan ismiyle hitap etmesini beklemek bir haktır. İYİ Parti, ipini başkasının eline verip sonra da özür dileyen bir siyasi kurum olmaktan ziyade millete hizmet yolculuğunu sürdüren, Türkiye'ye umut olmuş siyasi kurumdur."

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Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti, İstanbul, Asayiş, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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