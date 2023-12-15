 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç İstifa Etti

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç, partisinden istifa etti. Sevinç, yazılı açıklamasında, partiye olan beklentilerinin karşılanmadığını ve son dönemlerde merkez parti ekseninden uzaklaşan bir tutum izlendiğini belirterek istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç İstifa Etti
15.12.2023 - 22:43,
Abone Ol

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç partisinden istifa etti.

Sevinç yaptığı yazılı açıklamada, Bornova, Manisa ve İzmir Büyükşehir belediyelerinde uzun yıllar üst düzey kamu yöneticiliği yaptığını, partisinin kuruluş aşamasında kurucu il başkan yardımcısı olarak görev aldığını belirtti.

2019 yılında yapılan seçimlerde Bornova ve Büyükşehir belediyesi meclis üyeliği, aynı zamanda da grup başkanvekilliği görevini üstlendiğini aktaran Sevinç, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'de siyasete girmeyi tercih ederken beklentim, bu partinin ulusal hassasiyetlere ve Atatürk ilkelerine önem veren bir merkez partisi olmasıydı. İlk yıllarda sayın genel başkanın izlediği siyaset bu yöndeydi. Ancak son dönemlerde merkez parti ekseninden uzaklaşan bir tutum izlemeyi tercih etmesi, topluma gereken güveni vermemesi nedenlerinden dolayı İYİ Parti'de siyasete devam etmemin bir anlamı kalmadığı için parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mustafa Kemal Atatürk, İYİ Parti, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç İstifa Etti - Son Dakika


21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10
ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti

Son Dakika
21:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10 ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 23:02:06. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement