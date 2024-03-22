İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, tarımsal üretimi artırmak için projelerini anlattı

Politika

İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, Antakya Ticaret Borsası'nı ziyaretinde tarımsal üretimin artırılmasını, girdi maliyetlerinin düşürülmesini ve hasat döneminde ürünün dalında kalmasını önleyecek projelerini anlattı.

İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, Antakya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ünal Çolakoğlu'nu ziyaretinde "Hatay Yeniden" vizyonunda tarımsal faaliyetlerin en önemli başlıklar arasında bulunduğunu belirterek, tarım arazilerinin korunması, verimliliğin artırılması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve hasat döneminde ürünün dalında kalmasını önleyecek projeleri etkin şekilde hayata geçireceğini söyledi. Nusret Cömert, üreticilere ücretsiz toprak analizleri, sertifikalı fide ve fidan desteği vereceğini, kuracağı yenilenebilir enerji üretim tesisleriyle çiftçinin elektrik ve sulama maliyetini düşüreceğini, tarıma dayalı sanayiyi destekleyip sözleşmeli üretim modelini geliştirerek hasat döneminde ürününün dalında kalmasını önleyeceğini duyurdu.

"Şehri yeniden inşa ederken Hatay'ın tarım arazilerini koruyacağım"

İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, Antakya Ticaret Borsası'nı ziyaretinde Meclis Başkanı Ünal Çolakoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Gönül Uğurlu ve Genel Sekreter Metin Kuseyri'ye birleştirici ve kaynaştırıcı bir anlayış temelinde oluşturduğu "Hatay Yeniden" vizyonunu anlattı, tarımsal üretim başlığı özelinde yapacağı çalışmaları öne çıkararak istişarelerde bulundu.

Hatay'ın tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak afetlere dirençli, müreffeh, uygar ve yaşanabilir bir şehir inşa ederken tarihi alanlarını ve tarım arazilerini koruyacağını vurgulayan Nusret Cömert, "Öncelikle tarım üretim alanlarını verimli kullanarak, üreticiye ücretsiz toprak analizleri, sertifikalı fide ve fidan desteği sağlayacağım. Çiftçilerimiz böylece, katma değeri yüksek ve iklim krizlerine dayanıklı üretim yapabilecek. Kuracağım yenilenebilir enerji üretim tesisleriyle tarımsal üretim yapan vatandaşlarımızın elektrik ve su maliyetini düşüreceğim. Tarım ihtisas OSB'leriyle de tarıma dayalı sanayiyi destekleyeceğim" diye konuştu.

"Çiftçimiz ürününü kime satacağım diye kaygılanmayacak"

Bin bir emek ve zorluklara katlanarak bahçesinde veya tarlasında üretim yapmaya çalışan çiftçilerin ürünlerini satamadığını, narenciyenin dalında çürüdüğünü anlatan Nusret Cömert, Hatay Yeniden vizyonunda bu sıkıntılara köklü çözüm getirecek projelerinin de olduğunu belirtti.

"Hatay'da hangi çiftçiyle, üreticiyle konuşsam, ürünüm dalında kaldı, mahsulüm tarlada kaldı" diye dert yandığını anlatan Nusret Cömert, şöyle konuştu:

"Hatay Yeniden vizyonumda bu sıkıntılara da çarem var. Öncelikle üretim planlamasını doğru yapacağız. Tarıma dayalı sanayiyi geliştireceğiz. Sözleşmeli üretim modelini geliştireceğiz. Bunu sağladığımızda ürün zaten satılmıştır artık. Bu sayede çiftçimizi desteklemiş olacağız. Tarımsal üretimin katma değerini artırmış olacağız."

Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ünal Çolakoğlu, sulama, sera ısıtma ve soğutma, soğuk hava deposu, hayvancılık ve tarımsal ürünlerin işlenmesinde en önemli maliyet kaleminin enerji tüketimi olduğunu dile getirerek İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert'i oluşturduğu vizyon ve tarımsal üretimde yenilenebilir enerji üretim tesislerinden yararlanılmasına yönelik projelerinden ve yapacağı diğer çalışmalardan dolayı tebrik etti, başarılar diledi. - HATAY