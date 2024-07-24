İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir Partiden Ayrıldı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir Partiden Ayrıldı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir Partiden Ayrıldı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'den ayrıldığını ve vekilliği boyunca vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Nimet Özdemir'in istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin TBMM grubundaki milletvekili sayısı 32'ye düştü.

24.07.2024 16:11
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Nimet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti'den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım. Bir vekil olarak, sadece beni seçenlerin, seçim bölgemdeki vatandaşlarımızın değil, bütün Türkiye'nin vekili olduğumun bilincindeyim. Seçim kampanyamı; yetiştirme yurtlarından çıkan kız çocuklarımız, hem anne hem baba olmak zorunda olan kadınlarımız, engellilerimiz ve sahipsiz hayvanlarımıza çare olacak mücadele için girdiğimi, bu vesileyle de vekilliği kazandığımı biliyorum. Sözünü verdiğim 4 başlık başta olmak üzere, vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarıma devam edeceğimden emin olun. Benim için önemli olan; değerlerimden, inançlarımdan vazgeçmeden bunları savunmak. Bundan sonraki vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım" ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ SAYISI 32'YE DÜŞTÜ

Nimet Özdemir'in istifasının ardından 14 Mayıs 2023'teki Milletvekili Genel Seçimleri sonrası İYİ Parti TBMM gurubunun 44 olan milletvekili sayısı, daha önceki istifalarla birlikte 32'ye düştü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir Partiden Ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir Partiden Ayrıldı - Son Dakika
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