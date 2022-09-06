İYİ Parti neden Sedat Peker'in iddiaları karşısında sessiz? Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı - Son Dakika
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İYİ Parti neden Sedat Peker'in iddiaları karşısında sessiz? Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı

06.09.2022 23:37

Katıldığı bir canlı yayında, "Muhalefet bir mafya liderinin iddialarının peşine düştü dedirtmemek için Sedat Peker konusunda pek fazla bir şey söylemiyoruz" diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "İktidar olduğunuzda bu iddiaların peşine düşecek misiniz?" sorusuna, "Düşeceğiz. Biz adaletin Türkiye'de memleketin bir kuruşun hesabını soracağı bir sorumlulukla herkesin güvenebileceği bir liman haline getireceğiz" şeklinde yanıt verdi.

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu, kardeşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakcı ile ilgili bir rüşvet sarmalı olduğuna ilişkin iddialarda bulunmuştu. Bu iddialar Türkiye'de büyük ses getirmiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

SEDAT PEKER'İN İDDİALARINA NEDEN SESSİZLER?

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na "Muhalefet bir mafya liderinin iddialarının peşine düştü dedirtmemek için Sedat Peker konusunda pek fazla bir şey söylemiyoruz' dediniz. İktidar olduğunuz zaman bu iddiaların peşine düşecek misiniz?" diye soruldu.

"İKTİDARA GELİNCE İDDİALARIN PEŞİNE DÜŞECEĞİZ"

Ağıralioğlu ise "Düşeriz. Biz adaletin Türkiye'de memleketin bir kuruşun hesabını soracağı bir sorumlulukla herkesin güvenebileceği bir liman haline gelmesine isteriz. Biz milletin hakkını hukukunu 'Hesap soracağız, canını okuyacağız' şeklinde değil, biz memlekette adaleti herkesin itimat edeceği bir liman haline getireceğiz. Adaletin hükmü tecelli edince memlekete huzur gelsin diye. Başarabilirsek her iddianın arkasında siyasi bir kin duygusuyla değil sadece memleketin hakkını hukukunu koruma sorumluluğu olan bir bağımsız yargı inşa edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

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Son Dakika Politika İYİ Parti neden Sedat Peker'in iddiaları karşısında sessiz? Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti neden Sedat Peker'in iddiaları karşısında sessiz? Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı - Son Dakika
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