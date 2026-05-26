İYİ Parti Kurban Bayramı Programını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Parti Kurban Bayramı Programını Açıkladı

26.05.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti, Kurban Bayramında diğer siyasi partilerle bayramlaşacak, CHP ile görüşmeyecek.

İYİ Parti'de Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri Sevim Elif Babaoğlu ve Murat Doğan ile Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Mikail Can Baysal'dan oluşan heyet konuk edecek.

İYİ Parti'ye AK Parti, DEVA Partisi, Büyük Birlik Partisi, Anahtar Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DSP, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi ziyarette bulunacak.

İYİ Parti ise Ar-Ge ve Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, GİK Üyesi Fatma Gülümser Birol ve Adana Gençlik Kolları İl Başkanı Berkay Dikici ile bu partileri ziyaret edecek.

İYİ Parti, bu bayram CHP ile bayramlaşmayacak.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kurban Bayramı, İYİ Parti, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Kurban Bayramı Programını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
Yüksekova’da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu Yüksekova'da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat aldılar
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat aldılar
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 13:02:53. #7.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti Kurban Bayramı Programını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.