İYİ Parti'li Dervişoğlu: Türkiye'yi seçime götürün - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti'nin, milletin güvenini kaybettiğini savunarak, "Bu iktidarın memlekete yapabileceği son bir hizmet kalmıştır. En kısa zamanda Türkiye'yi seçime götürün. Milletimizin iradesine ve merhametine teslim olun, diyoruz" dedi.

İYİ Parti'li Dervişoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, devleti yönetenlerin her şeyden önce millete güven vermesi gerektiğini; iktidara oy veren seçmenin, bugün AK Parti'ye oy vermekten vazgeçtiğini söyledi. Dervişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomiye ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, "Liyakatsizlik öyle bir boyutta ki dövizle faizle ekonomiyle gelen her soruya ekonomi bilgisiyle değil ancak 'gözlerimdeki ışıltı' diyebilen bir hazine ve maliye bakanı var. Doğrudur sayın bakan, gözleriniz ışıldıyor. Merkez Bankası'nın faizleri 100 baz puan indireceğini 1 gün önceden kardeşinizden duyduk. Bu sızıntı ile kim bilir kimler ne paralar kazandı? Sizin gözleriniz ışıldamasın da bizim gözlerimiz mi parlasın?" dedi.

'TÜRK MİLLETİ BU TEZGAHLARDAN YORULDU'İYİ Parti'li Dervişoğlu, İçişleri Bakanlığı 'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı olduğu gerekçesiyle teftiş başlatılmasıyla ilgili "Ekonomik başarı, diye açıkladıkları bu paketin gerçek bir soygun olduğu anlaşılmaya başlanınca İçişleri Bakanlığı eli ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na teftişe gidiyorlar. Bu tezgahlardan Türk milleti yorulmuştur. Milletin iradesi her şeyin üzerindedir. Siyaset tarihimiz bu iradeyi yok sayanların hazin sonları ile doludur. Memleketi yakarken İstanbul filmi seyretmeye kalkmayın. Terörist arıyorsanız müfettişleri değil savcıları göreve davet edip harekete geçirin" diye konuştu.

Türkiye'nin her anlamda kötüye gittiğini söyleyen Dervişoğlu, "Madem ki AK Parti iktidarı bu aziz milletin güvenini kaybetmiştir, o halde bu iktidarın memlekete yapabileceği son bir hizmet kalmıştır. En kısa zamanda Türkiye'yi seçime götürün. 'Milletimizin iradesine ve merhametine teslim olun' diyoruz. İYİ Parti olarak milletimize güven verecek bir programla projelerimizle ve liyakatli kadrolarımızla memleketi yönetmeye hazırız" dedi.