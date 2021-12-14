İYİ Parti Lideri Akşener'den "olağanüstü hal" imasına, "iflas" yanıtı - Son Dakika

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Meral Akşener, son dönemde ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Meral Akşener, olası bir ekonomik OHAL durumunda Türkiye'nin iflas edebileceğini söyledi.

"DİNİ TARİFTEN ÇİNLİ TARİFE GEÇTİK"

Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Türkiye'de uygulanan yeni ekonomik modele ilişkin, "Bizim modelimiz Çin Modeli değil. Bu, Türkiye modeli" açıklamasını değerlendirerek şöyle konuştu:

"Şimdi Çin modeli değil dediği zaman Sayın Erdoğan'ın bunu nasıl tanımlayacağı hakikaten problem olur. Kendisini burada uyarayım, bu konuda lideriyle konuşmasında fayda var. Sayın Erdoğan biliyorsunuz faizle ilgili 'nas' dedi. Bu dini bir tarif. Şimdi dini tariften Çinli tarife geçtik biz ekonomide. Bunu da sizlerin takdirine bırakıyorum. Ama asıl vahim olan, ekonominin başına getirilen bu arkadaşımızın ortaya koyduğu, 'İnşallah, Maşallah' üzerinden bir tarif var. Ekonomi böyle yönetilemez."

"TÜRKİYE BİR DEVLET KRİZİ YAŞIYOR"

Devletin temennilerle yönetilemeyeceğini söyleyen Akşener sözlerine şöyle devam etti:

"Temennilerle yönetilemez. O ekonominin başına, oranın patronu olmak üzere getirilen kişi temenni ederek ekonomiyi canlandıramaz, yönetemez ve kendi varlığı üzerinden kefalet ortaya koyamaz. Maliye Bakanları, ekonomiden, maliyeden, hazineden sorumlu bakanlar, devlet hazinesiyle ilgili kefalet koyarlar. Ben bu konuşmaları büyük bir ciddiyetsizlik olarak görüyorum. Sayın Bakanın şahsında bütün yöneticileri acilen ciddiyete davet ediyorum. Türkiye bir devlet krizi yaşıyor. Bu devlet krizini getiren de bir ciddiyet krizi var. Dolayısıyla ciddiyete davet ediyorum ve konuşmalarına dikkat etmelerini öneriyorum."

"SAKIN HA BÖYLE BİR EL UZATMA OLMASIN"

İYİ Parti Lideri Prof. Dr. Özgenç'in "olağanüstü hal" fikrine ise sert yanıt verdi:

"İzzet Özgenç hocamız aynı zamanda hukuk profesörüdür ve etkili bir hocadır. "Olağanüstü hal ilan edilebilir" diye bir kavram var. Dış güçler bırakılmış bir kenara, iç güçlere gelmiş iş. İç güçler dediğiniz zaman, sermaye kontrolünden başlayarak bankadaki dolarlara yani vatandaşın dolar mevduat hesaplarına kadar bazı adımların atılabileceği gibi bir endişe yaratır ki, bu Türkiye'nin iflas etmesine sebep olur. Bu konuda herkesi ciddiyete davet ediyorum. Sakın ha öyle bir el uzatma olmasın."