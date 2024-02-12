İYİ Parti Milletvekili Aykut Kaya: Altyapısı yetersiz yerlerde scooter kullanımı sınırlandırılmalı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Milletvekili Aykut Kaya: Altyapısı yetersiz yerlerde scooter kullanımı sınırlandırılmalı

İYİ Parti Milletvekili Aykut Kaya: Altyapısı yetersiz yerlerde scooter kullanımı sınırlandırılmalı

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, scooter kullanımının sınırlandırılması gerektiğini belirtti. Kaya, scooter kazalarının ülkenin kanayan yaralarından biri haline geldiğini ifade etti. Yönetmeliğin yetersiz olduğunu dile getiren Kaya, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nı daha sıkı kontroller yapmaya ve altyapıyı geliştirmeye çağırdı.

12.02.2024 17:43  Güncelleme: 18:09
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İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, altyapının yeterli olmadığı yerlerde scooter kullanımının sınırlandırılmasını gerektiğini söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, scooter kazalarının, ülkenin kanayan yaralarından birisi haline geldiğini ifade etti.

Scooter kullanımıyla ilgili daha önce çıkan yönetmeliğin yetersiz olduğunu dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Yönetmelikte öngörülen yasaklara ve sınırlamalara uyulmadan scooter kullanımının yaygın olduğunu, sık sık kazalar yaşandığını, gencecik yavrularımızı kaybettiğimizi üzülerek görüyoruz. Bu konuda İçişleri Bakanlığını daha sıkı ve etkin kontroller yapmaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile belediyeleri de scooter kullanımını kolaylaştıracak yolları ve altyapıyı yapmaya davet ediyorum. Altyapının olmadığı yerlerde scooter kullanımı sınırlandırılmalı."

Scooterın hayatı kolaylaştıran bir ulaşım aracı olduğunu ancak gerekli altyapının kurulmadan kullanılması durumunda gencecik insanların hayatını kaybetmelerine yol açtığını belirten Kaya, daha fazla insanın canına mal olmadan ilgili birimlerin gerekli tedbirleri alması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Milletvekili Aykut Kaya: Altyapısı yetersiz yerlerde scooter kullanımı sınırlandırılmalı - Son Dakika


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