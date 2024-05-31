İYİ Parti Milletvekili: Çiftçi sayısı azalıyor, borçlar artıyor

Politika

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri'de azalan çiftçi sayısına dikkat çekti. Kayseri'de bankalara en fazla borcu olan kesimin de çiftçiler olduğunu belirten Milletvekili Ataş, "Çiftçi borç ve faizlerine yönelik bir çalışma yapılmadığı sürece borçlar artmaya devam edecek, çiftçi toprağı terk edecek, ülkede tarım yapacak çiftçi bulunmayacak" dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada çiftçi sayısının azaldığını söyledi. Türkiye'de çiftçi sayısı ve tarım alanları hızla azaldığını belirten Ataş, çiftçi borçlarının da aynı hızla arttığına dikkat çekti.

"BDDK'ya göre en borçlu kesim çiftçiler"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla bankalara en fazla borcu olan sektörün yaklaşık 11 milyar lirayla ziraat ve balıkçılık sektörü olduğunu kaydeden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri örneği verdi. Milletvekili Dursun Ataş, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Seçim bölgem Kayseri'de de en fazla borcu artan sektör tam yüzde 86,6 oranıyla yine ziraat ve balıkçılık sektörü olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Kayseri'de son bir yılda 700 çiftçi daha çiftçiliği bıraktı"

Çiftçilerin ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olduklarını ve kazandıklarını borç ve faize verdiklerini dile getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Çiftçiler toprağını terk etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Şubat 2024 verilerine göre seçim bölgem Kayseri'de çiftçi sayısı önceki yıla göre yüzde 7,9 oranında azalmış, son bir yılda 700 çiftçi daha çiftçiliği bırakmıştır. Çiftçi borç ve faizlerine yönelik bir çalışma yapılmadığı sürece borçlar artmaya devam edecek, çiftçi toprağı terk edecek, ülkede tarım yapacak çiftçi bulunamayacaktır" diyerek, AKP iktidarına uyarılarda bulundu. - KAYSERİ