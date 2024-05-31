İYİ Parti Milletvekili: Çiftçi sayısı azalıyor, borçlar artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İYİ Parti Milletvekili: Çiftçi sayısı azalıyor, borçlar artıyor

İYİ Parti Milletvekili: Çiftçi sayısı azalıyor, borçlar artıyor

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri'de azalan çiftçi sayısına dikkat çekerek, çiftçilerin bankalara olan borçlarının arttığını belirtti. Ataş, çiftçi borçlarına yönelik çalışma yapılmadığı sürece çiftçilerin toprağı terk edeceğini ve ülkede tarım yapacak çiftçi bulunmayacağını söyledi.

31.05.2024 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri'de azalan çiftçi sayısına dikkat çekti. Kayseri'de bankalara en fazla borcu olan kesimin de çiftçiler olduğunu belirten Milletvekili Ataş, "Çiftçi borç ve faizlerine yönelik bir çalışma yapılmadığı sürece borçlar artmaya devam edecek, çiftçi toprağı terk edecek, ülkede tarım yapacak çiftçi bulunmayacak" dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada çiftçi sayısının azaldığını söyledi. Türkiye'de çiftçi sayısı ve tarım alanları hızla azaldığını belirten Ataş, çiftçi borçlarının da aynı hızla arttığına dikkat çekti.

"BDDK'ya göre en borçlu kesim çiftçiler"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla bankalara en fazla borcu olan sektörün yaklaşık 11 milyar lirayla ziraat ve balıkçılık sektörü olduğunu kaydeden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri örneği verdi. Milletvekili Dursun Ataş, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Seçim bölgem Kayseri'de de en fazla borcu artan sektör tam yüzde 86,6 oranıyla yine ziraat ve balıkçılık sektörü olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Kayseri'de son bir yılda 700 çiftçi daha çiftçiliği bıraktı"

Çiftçilerin ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olduklarını ve kazandıklarını borç ve faize verdiklerini dile getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Çiftçiler toprağını terk etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Şubat 2024 verilerine göre seçim bölgem Kayseri'de çiftçi sayısı önceki yıla göre yüzde 7,9 oranında azalmış, son bir yılda 700 çiftçi daha çiftçiliği bırakmıştır. Çiftçi borç ve faizlerine yönelik bir çalışma yapılmadığı sürece borçlar artmaya devam edecek, çiftçi toprağı terk edecek, ülkede tarım yapacak çiftçi bulunamayacaktır" diyerek, AKP iktidarına uyarılarda bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Milletvekili, Dursun Ataş, İYİ Parti, Kayseri, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Milletvekili: Çiftçi sayısı azalıyor, borçlar artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:00 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
09:59 Ali Koç’tan Galatasaray’a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
09:48 Küresel kamu borcu 315 trilyon dolara ulaştı Türkiye’nin listedeki konumu dikkat çekti Küresel kamu borcu 315 trilyon dolara ulaştı! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti
09:16 Takımın yıldızları da listede Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor Takımın yıldızları da listede! Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor
09:15 Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 11:21:32. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti Milletvekili: Çiftçi sayısı azalıyor, borçlar artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement