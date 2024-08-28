İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, Öğretmen Atamalarının Açıklanmasını İstedi - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, Öğretmen Atamalarının Açıklanmasını İstedi

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, öğretmen atamalarına ilişkin mülakat sonuçlarının bir an önce açıklanmasını talep etti. Zorlu, ayrıca okul öncesi öğrencilere ücretsiz yemek uygulamasının devam etmesi ve huzurevi sorununun çözülmesi gerektiğini belirtti.

28.08.2024 14:49
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İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, öğretmen atamalarına ilişkin mülakat sonuçlarının bir an önce açıklanmasını istedi.

Zorlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında öğretmen alımındaki mülakat sistemini eleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen alımında yüzde 50 mülakat kuralını getirerek sözlü mülakat puanını KPSS puanıyla birlikte değerlendirdiğini anımsatan Zorlu, bu durumun kanuna aykırı olduğunu, bu konuda çeşitli görüşmeler yaptıklarını ancak Bakanlığın geri adım atmadığını kaydetti.

Sonuç almadıkları için öğretmen alımındaki mülakat uygulamasını yargıya taşıdıklarını bildiren Zorlu, "Aradan yaklaşık iki aylık bir zaman geçmesine rağmen mahkemede yürütmeyi durdurma talebimiz sonuçlanmadı. Oysa telafisi zor zararlar ortaya çıkaracak bu uygulama karşısında acilen yürütmenin durdurulması talebimiz karara bağlanmalıydı. Temmuz ayının başında başlatılan mülakatlar sona erdi. Ancak günlerdir mülakat sonuçları açıklanmıyor. Bakanlık, muhtemelen yargının uygulamayı iptal edecek bir karar vermesi tehlikesi gördüğü için açıklamıyor. Yeni bir adaletsizliğe sebep olmayın. Derhal mülakat sonuçlarını açıklayın." diye konuştu.

Zorlu, okul öncesi öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek uygulamasının da devam etmesi gerektiğini belirtti.

Huzurevleriyle ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını da dile getiren Zorlu, huzurevleri sayısının her geçen gün azaldığını, binlerce vatandaşın bu kurumlara yerleşmek için sıra beklediğini, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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