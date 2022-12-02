Meral Akşener, CHP'den tepki gören Yavuz Ağıralioğlu'nu savundu: Engin Altay'ın konuşmasını yanlış buldum - Son Dakika
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Meral Akşener, CHP'den tepki gören Yavuz Ağıralioğlu'nu savundu: Engin Altay'ın konuşmasını yanlış buldum

02.12.2022 23:44

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile kriz çıkaran sözlerine ilişkin Ağıralioğlu'nun ifadelerinin kişisel görüşleri olduğunu söyleyerek, "Engin Altay'ın konuşmasını yanlış buldum" şeklinde konuştu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Akşener, programda Yavuzağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili sözleri sonrası CHP'den gelen "Kulağını çek" çağrısıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KENDİ FİKRİ"

Parti üyelerinin televizyona çıkarken kendisinden izin almadığını belirten Akşener, Ağıralioğlu'nun sözlerinin kendi fikri olduğunu söyledi. Akşener, "Yavuz Bey kendi fikrini söylemekte özgürdür. Bugüne kadar onu hep yaptı. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili değil. Her konuda, beni de eleştirir televizyonda sayın Ağırailoğlu. Kendi fikridir, bu fikirler İYİ Parti'nin görüşleri olarak serdedilemez." dedi.

"ALTAY'IN KONUŞMASINI YANLIŞ BULDUM"

Altay'ın "Kulağını çek" çağrısına da değinen Akşener, " Engin Altay'ın da konuşmasını yanlış buldum. Yavuz Bey'i tanıyorum. Keşke yapmasaydı diyorum. Paylaşmıyorum. Bu kadar önceden bunların konuşulmasını doğru bulmuyorum. O fikirlerini ben söyletmedim, o fikirlerini söylemiş olmasının benim açımdan kendi fikri olmasında bir sakıncası yok." ifadelerini kullandı.

"CHP'DE DE FİKİR SERDEDEN ÇOK KİŞİ VAR"

Akşener sözlerine şöyle devam etti: "CHP'de de fikir serdeden çok kişi var. Bizde de konuşulur. Ama sayın Kılıçdaroğlu'nun kulağını çekmesi istenmez. O yüzden Engin Bey'in yaptığı yanlış. Biz bir siyasi partiyiz, geçmişteki uygulamaları beğenmediğimiz için siyasi parti kurduk."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda endişelerinin olduğunu söylemesi CHP'nin tepkisini çekmişti. Bu sözler üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Akşener'e çağrıda bulunarak "Kulağını çek" demişti.

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Son Dakika Politika Meral Akşener, CHP'den tepki gören Yavuz Ağıralioğlu'nu savundu: Engin Altay'ın konuşmasını yanlış buldum - Son Dakika


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