 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İYİ Parti Milletvekili Yüksel Arslan, Mansur Yavaş'a Destek Vererek İYİ Parti'den İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Milletvekili Yüksel Arslan, Mansur Yavaş'a Destek Vererek İYİ Parti'den İstifa Etti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a destek verdiğini açıklayarak İYİ Parti'den istifa etti. Arslan, yerel seçimlere ittifaksız girme kararını doğru bulmadığını belirtti ve Ankara'da iş birliğinin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Arslan, Mansur Yavaş'ın belediyecilik anlayışını övdü ve İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Milletvekili Yüksel Arslan, Mansur Yavaş\'a Destek Vererek İYİ Parti\'den İstifa Etti
21.12.2023 - 11:45,
Abone Ol

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a 31 Mart'taki yerel seçimlerde desteğini açıklayarak İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel İdare Kurulu toplantısında alınan yerel seçimlere ittifaksız girme kararını, Ankara özelinde doğru bulmadığını belirtti. Arslan, "Partimiz iradesini beyan etmesine rağmen ben mevcut siyasi ve sosyal gerçeklikten hareketle sürecin başından itibaren Ankara özelinde partimizin tabanının iradesini, beklentilerini karşılayacak sağduyulu bir kararın alınması için çaba sarf ettim. Partimizin yetkili organları ve Genel Başkanım Sayın Akşener'in bilgisi dahilinde partimizin kazanımlarını koruyacak şekilde Ankara'da iş birliğinin devam ettirilmesi gerektiğini, Ankara'nın diğer illerden farklı olduğunu anlatarak alınacak kararın Ankara için olumlu sonuçlanması için samimi bir şekilde çaba gösterdim. Görüş ve düşüncelerimi paylaşırken Ankara Büyükşehir Belediyesinin de 5 yıldır   Millet İttifakı'nın belediyesi gibi çalıştığını, bu süreçte İYİ Parti Ankara İl Başkanlığımızın ve 21 ilçe başkanımızın Sayın Mansur Yavaş'ı desteklediklerini anlattım. Aynı zamanda 14 Mayıs seçimleri sırasında Genel Başkanım Sayın Akşener'in miting yaptığı 42 vilayette kürsüye Sayın Mansur Yavaş ile çıktığını ve 'namuslu, dürüst, çalışkan belediye başkanı' diye övgü ile bahsettiğini hatırlattım" ifadelerini kullandı.

Akşener'in Uşak'ta yaptığı toplantıda, kullandığı ifadeler sonrasında Ankara ile ilgili seçim iş birliği zemininin ortadan kalktığını vurgulayan Arslan, "Benim özel gayretlerimin 'partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek' şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir. Ayrıca partimize hizmet etmek için yaptığım samimi gayretler, bizlere güvenerek oy veren kardeşlerimin yanı sıra teşkilat yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve Sayın Genel Başkanımız tarafından da bilinmektedir" dedi.

Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a desteğini açıklayarak, "Siyasi duruşu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık süreçte olumlu yönde değişen çehresi dikkate alınmalıdır. Rantın yerine üretimi ikame eden, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşım kültürünü hizmetlerine yansıtan Mansur Yavaş belediyeciliğinin kurumsallaşmasına destek verilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili seçilmesi nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve İYİ Parti seçmenine teşekkür eden Arslan, "TBMM üyeliğimi bağımsız milletvekili olarak devam ettirmek üzere 21 Aralık 2023 tarihi itibarıyla İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Milletvekili, Mansur Yavaş, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Milletvekili Yüksel Arslan, Mansur Yavaş'a Destek Vererek İYİ Parti'den İstifa Etti - Son Dakika


11:21
Brent Petrol Yükselişte: Motorin Fiyatları Artıyor Brent Petrol Yükselişte: Motorin Fiyatları Artıyor
11:13
Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı. Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13
Akşener, İmamoğlu'na rakip arıyor! İYİ Parti'nin İBB adayı Naci Görür mü oluyor? Akşener, İmamoğlu'na rakip arıyor! İYİ Parti'nin İBB adayı Naci Görür mü oluyor?
11:11
'Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?' diye bağıran kadına tekme attı "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
11:08
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
11:03
Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak
10:47
Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46
Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti

Son Dakika
11:21 Brent Petrol Yükselişte: Motorin Fiyatları Artıyor
11:13 Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13 Akşener, İmamoğlu'na rakip arıyor! İYİ Parti'nin İBB adayı Naci Görür mü oluyor?
11:11 "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
11:08 İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
11:03 Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak
10:47 Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46 Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altının gram fiyatı 1.908 liradan işlem görüyor
10:25 Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 11:59:30. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Milletvekili Yüksel Arslan, Mansur Yavaş'a Destek Vererek İYİ Parti'den İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement