İYİ Parti Milletvekili Yüksel Arslan, Mansur Yavaş\'a Destek Vererek İYİ Parti\'den İstifa Etti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a 31 Mart'taki yerel seçimlerde desteğini açıklayarak İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel İdare Kurulu toplantısında alınan yerel seçimlere ittifaksız girme kararını, Ankara özelinde doğru bulmadığını belirtti. Arslan, "Partimiz iradesini beyan etmesine rağmen ben mevcut siyasi ve sosyal gerçeklikten hareketle sürecin başından itibaren Ankara özelinde partimizin tabanının iradesini, beklentilerini karşılayacak sağduyulu bir kararın alınması için çaba sarf ettim. Partimizin yetkili organları ve Genel Başkanım Sayın Akşener'in bilgisi dahilinde partimizin kazanımlarını koruyacak şekilde Ankara'da iş birliğinin devam ettirilmesi gerektiğini, Ankara'nın diğer illerden farklı olduğunu anlatarak alınacak kararın Ankara için olumlu sonuçlanması için samimi bir şekilde çaba gösterdim. Görüş ve düşüncelerimi paylaşırken Ankara Büyükşehir Belediyesinin de 5 yıldır Millet İttifakı'nın belediyesi gibi çalıştığını, bu süreçte İYİ Parti Ankara İl Başkanlığımızın ve 21 ilçe başkanımızın Sayın Mansur Yavaş'ı desteklediklerini anlattım. Aynı zamanda 14 Mayıs seçimleri sırasında Genel Başkanım Sayın Akşener'in miting yaptığı 42 vilayette kürsüye Sayın Mansur Yavaş ile çıktığını ve 'namuslu, dürüst, çalışkan belediye başkanı' diye övgü ile bahsettiğini hatırlattım" ifadelerini kullandı.

Akşener'in Uşak'ta yaptığı toplantıda, kullandığı ifadeler sonrasında Ankara ile ilgili seçim iş birliği zemininin ortadan kalktığını vurgulayan Arslan, "Benim özel gayretlerimin 'partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek' şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir. Ayrıca partimize hizmet etmek için yaptığım samimi gayretler, bizlere güvenerek oy veren kardeşlerimin yanı sıra teşkilat yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve Sayın Genel Başkanımız tarafından da bilinmektedir" dedi.

Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a desteğini açıklayarak, "Siyasi duruşu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık süreçte olumlu yönde değişen çehresi dikkate alınmalıdır. Rantın yerine üretimi ikame eden, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşım kültürünü hizmetlerine yansıtan Mansur Yavaş belediyeciliğinin kurumsallaşmasına destek verilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili seçilmesi nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve İYİ Parti seçmenine teşekkür eden Arslan, "TBMM üyeliğimi bağımsız milletvekili olarak devam ettirmek üzere 21 Aralık 2023 tarihi itibarıyla İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.