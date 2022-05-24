İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay düzenlediği basın toplantısında Nevşehir eski belediye başkanlarından Hasan Ünver'in yolsuzluk yaptığını öne sürdü.
Ünver'in "mal varlığındaki artışa" dikkat çeken Ömer Ay, Hasan Ünver'in iş ortaklarının dördünün de hanımlarını değiştirdiğini söyleyerek şunları söyledi:
"Genelde sekreterlerini aldılar. Büyük bir ilçemizin belediye başkanıyla şoförü, Yıldız isimli kızı paylaşamıyorlar. Whatsapp yazışmalarını okumuşsunuzdur. Yıldız'ı belediye başkanı mı kahve içmeye götürecek, Halil mi götürecek tartışıyorlar.
Artı il özel idare başkanımız dördüncü veya beşinci hanımını aldı. Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisiyle karşı karşıyayız."
Son Dakika › Politika › İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor - Son Dakika