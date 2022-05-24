İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor - Son Dakika
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İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor

24.05.2022 23:18

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski Belediye Başkanı Hasan Ünver'i hedef alan açıklamalar yaptı. Hasan Ünver'in iş ortaklarının eşlerinden ayrılarak sekreterleriyle evlendiklerini öne süren Ömer Ay düzenlediği basın toplantısında "Artı il özel idare başkanımız dördüncü veya beşinci hanımını aldı. Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisiyle karşı karşıyayız" dedi.

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay düzenlediği basın toplantısında Nevşehir eski belediye başkanlarından Hasan Ünver'in yolsuzluk yaptığını öne sürdü.

"İŞ ORTAKLARININ DÖRDÜ DE HANIMLARINI DEĞİŞTİRDİ"

Ünver'in "mal varlığındaki artışa" dikkat çeken Ömer Ay, Hasan Ünver'in iş ortaklarının dördünün de hanımlarını değiştirdiğini söyleyerek şunları söyledi:

"Genelde sekreterlerini aldılar. Büyük bir ilçemizin belediye başkanıyla şoförü, Yıldız isimli kızı paylaşamıyorlar. Whatsapp yazışmalarını okumuşsunuzdur. Yıldız'ı belediye başkanı mı kahve içmeye götürecek, Halil mi götürecek tartışıyorlar.

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı'nın eski belediye başkanını hedef alan sözleri Meral Akşener'i çok kızdıracak
İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay.

"BREZİLYA DİZİSİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Artı il özel idare başkanımız dördüncü veya beşinci hanımını aldı. Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisiyle karşı karşıyayız."

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Son Dakika Politika İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor - Son Dakika
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