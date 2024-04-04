İYİ Parti Niğde Kurumsal Politikalar Başkanı Leyla Bozkurt İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Niğde Kurumsal Politikalar Başkanı Leyla Bozkurt İstifa Etti

İYİ Parti Niğde Kurumsal Politikalar Başkanı Leyla Bozkurt İstifa Etti

İYİ Parti Niğde Kurumsal Politikalar Başkanı Leyla Bozkurt, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bozkurt, seçim sonuçlarının beklentilerini karşılamadığını belirterek istifa ettiğini duyurdu.

04.04.2024 22:05  Güncelleme: 22:12
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İYİ Parti Niğde Kurumsal Politikalar Başkanı Leyla Bozkurt partisinden istifa etti.

Aralık ayında partide yaşanan istifaların ardından yeni kadroları ile seçime giren İYİ Parti, Niğde Belediyesi Başkanlığı seçimlerinde 9 bin 236 oy aldı. Bekledikleri başarıyı alamadıklarını ifade eden İYİ Parti Niğde Kurumsal Politikalar Başkanı Leyla Bozkurt, yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Bozkurt açıklamasında, "Bu kadar mücadelenin karşılığı bu olmamalı. Emekler hiç oldu, millet kendi ittifakını kendi kurdu. Meral Hanım'a gereken cevabı vermiştir" dedi.

Bozkurt, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bundan tam 8 yıl önce ülkemizin kötü gidişatının önüne geçmek, gelecek nesillerimizin geleceğini ipotek altına alan tek adam rejimini yıkmak, Atatürk düşmanı AK Parti zihniyetini yok etmek, Atatürk'ü ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet var etmek için aktif siyasete başlamam zorunluluğu hasıl oldu. Bunları yapmaya hiçbir siyasi liderin ve partinin gücünün yetmediği bir ortamda sağcısıyla solcusuyla bir olup İYİ Parti'yi bir alternatif parti olarak kurduk. Ancak yola çıktığı insanları yolda bulduklarına değişen, kuruluş değerlerini kaybeden, tutarsız davranışlar sergileyen, öve öve seçtirdiği büyükşehir belediye başkanlarını 31 Mart Yerel Seçimi'nde eleştirilerinin odağına koyarak büyük gaflar yapan Genel Başkanımız Meral Akşener sayesinde yüzde 17'leri gören oy oranımız bugün yüzde 3.5'lara düştü. Verdiğimiz insan üstü mücadele hiç olmuştur ama Türk milleti kendi ittifakını kendisi yapmış, Meral Hanım'a gereken cevabı vermiştir. Türk milleti için umudun hep var olduğunu göstermiştir. Bugünden sonra aktif siyasi hayatımı sonlandırmakla birlikte AK Parti'nin bitişi için yapılacak her hamlenin yanında ve destekçisi olacağım. Vatandaşlık görevimi yerine getirip bir oyumla dahi olsa Atatürk'ün izinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, şanlı Türk bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için bu rüzgarı destekleyeceğim. Bu kutlu davada birlikte yol yürüdüğüm dostlarıma, arkadaşlarıma hakkım varsa helal olsun, sizler de bana hakkınızı helal edin." - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Niğde Kurumsal Politikalar Başkanı Leyla Bozkurt İstifa Etti - Son Dakika

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