İYİ Parti'nin Afyonkarahisar kampı sürüyor

Politika

İYİ Parti'nin "her gün yeniden doğarız" sloganıyla Afyonkarahisar'da düzenlediği değerlendirme kampı, çalışmalarına devam ediyor.

Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ile milletvekillerinin katılımıyla yapılan kampta, Teşkilat, Mali İşler ve Medya Tanıtım başkanlıkları alanlarıyla ilgili sunum yaptı.

Türkiye'nin gündemi çerçevesinde Milli Güvenlik ve Göç Politikaları ile Uluslararası İlişkiler başkanlarının da sunum yaptığı kampta, partinin TBMM Grup Başkanlığı da Meclis çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kamp kapsamında yapılan toplantıların ardından katılımcılar görüş ve önerilerini dile getirecek.

Türkiye'nin sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin de tartışılacağı kampta, yeni stratejiler belirlenecek ve "daha güçlü bir Türkiye" için yapılması gerekenler değerlendirilecek.

Kampın amacı

Kampta özeleştirinin yanı sıra öncelikle seçmenle iletişimi güçlendirmek için yapılacak çalışmalar belirlenecek.

Bu konuda "halkın beklentilerini doğru anlayarak, onlara en net ve etkili şekilde ulaşmamız büyük önem taşımaktadır." tezi çerçevesinde fikir alışverişinde bulunulacak, en doğru strateji ve çalışma programı oluşturulmaya çalışılacak.

Teşkilatın saha çalışmalarının daha etkin hale getirilmesi için yapılacak çalışmaların da ele alınarak planlanacağı kampta, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun saha çalışmasına yönelik programı planlanacak.