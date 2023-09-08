İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? Akşener, kafasında iki isim belirledi - Son Dakika

İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? Akşener, kafasında iki isim belirledi

İYİ Parti\'nin Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? Akşener, kafasında iki isim belirledi
Son Güncelleme: 08.09.2023 09:52

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını ilan etmesinin ardından gözler İstanbul ve Ankara adayının kim olacağına çevrildi. Kulislerde Akşener'in İstanbul'da Buğra Kavuncu ya da Bilge Yılmaz isimlerinden birisini, Ankara'da ise Koray Aydın'ı tercih edebileceği konuşuluyor.

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in "Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara ve İstanbul dahil tüm şehirlerde kendi adaylarımızla yarışacağız" şeklindeki çıkışı siyaset sahnesini heyecanlandırdı. Kulislerde Akşener'in İstanbul için Buğra Kavuncu ile Bilge Yılmaz isimlerden birin, Ankara içinse Koray Aydın'ı düşündüğü dillendiriliyor.

RAPOR SUNDULAR

Akşener'in yerel seçim için izleyecekleri yol haritasını paylaşması kulisleri hareketlendirdi. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ve Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak'ın belediye başkan adayları çalışması yaptığı ve Akşener'e bir rapor sundukları öğrenildi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN KARŞISINA BU İSİMLERİ ÇIKARACAK

Akşener verdiği son röportajda, İzmir için adaylarının Ümit Özlale olduğunu duyurdu. İYİ Parti'nin Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın karşısına Koray Aydın'ı çıkarabileceği konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu'nun karşısına ise eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile Bilge Yılmaz ikilisinden birini çıkaracağı iddia ediliyor.

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Son Dakika Politika İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? Akşener, kafasında iki isim belirledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? Akşener, kafasında iki isim belirledi - Son Dakika
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