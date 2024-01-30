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İYİ Parti, Seçim Afişlerinin Belediyeler Tarafından Sansürlendiğini İddia Etti - Son Dakika
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İYİ Parti, Seçim Afişlerinin Belediyeler Tarafından Sansürlendiğini İddia Etti

İYİ Parti, seçim kampanyası için hazırlanan afişlerin billboard şirketiyle anlaşma yapmalarına rağmen İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri tarafından asılmadığını açıkladı. Parti, belediyelerin sansürüne karşı direneceklerini belirtti ve iktidarın baskıcı taktiklerini taklit eden ana muhalefet partisine tepki gösterdi.

İYİ Parti, Seçim Afişlerinin Belediyeler Tarafından Sansürlendiğini İddia Etti
30.01.2024 - 16:29,  Güncelleme: 16:31
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İYİ Parti, seçim kampanyası için hazırlanan afişlerin billboard şirketiyle anlaşma yapmalarına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerince asılmadığını açıkladı.

İYİ Parti'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre, seçim kampanyası için hazırlanan afişlerin billboardlara şirketlerle anlaşma olmasına rağmen İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin baskısıyla asılmadığı iddia edildi. Parti'den yapılan açıklamada, "Belediyelerden gelen sansüre hayli hayli direniriz" denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kampanyamızın içeriğini görenler, büyük bir telaş içerisinde engel olmak istemiş. Ancak bunu yapanlar bir şeyi unutmuşlar. Bizim hangi şartlarda kurulan bir parti olduğumuzu unutmuşlar. İYİ Parti olarak biz 6 yıldır birçok engele, birçok sansüre ve birçok korku duvarına karşı mücadele ettik. Ama bu sefer ne öğrendik biliyor musunuz? Ülkemizde, milletimizin vermiş olduğu yetkiyle elde ettiği kaynakları, bir korku aracı olarak kullanma anlayışı sadece iktidarın şahsına münhasır değilmiş. İktidarın kurmuş olduğu istibdat rejimiyle sözde mücadele eden ana muhalefet partisi iktidarın baskıcı taktiklerini kopyalayan, kötü bir taklidine dönüşmüş. Demokrasi neferliği, işin ucu kendilerine dokunana kadarmış. Nezaket timsalliği, köprüyü geçinceye kadarmış. İşte bu vesileyle tüm ilgililere duyurulur; biz iktidar eliyle uygulanan sansüre direndik, belediyelerden gelen sansüre hayli hayli direniriz. Biz iktidarın kendisine boyun eğmedik, taklidine hiç eğmeyiz. Elinizden geleni ardınıza koymayın." - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İYİ Parti, Seçim Afişlerinin Belediyeler Tarafından Sansürlendiğini İddia Etti - Son Dakika
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