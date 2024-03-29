İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Bilecik'te ziyaretlerde bulundu.
Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde esnafı ziyaret eden, vatandaşlarla bir araya gelen Zorlu, beraberindekilerle Bilecik Belediyesine geçti.
Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ile görüşmesinin ardından kent merkezindeki Atatürk Parkı'nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Zorlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Göksel Aydın ve diğer adaylarına seçmenlerden destek istedi.
Kürşad Zorlu, gazetecilere, 81 ilde kendi adaylarıyla seçimlere gireceklerini söyledi.
Bilecik'te 31 Mart'ta partilerinin bayrağını dalgalandırmak gibi büyük bir hedeflerinin bulunduğunu ifade eden Zorlu, şöyle konuştu:
"Bilecik'te vatandaşımızı yakından ilgilendiren önemli sorunlar var. Adeta nefes alma alanları kapatılmış. Yer altı, yer üstü problemleriyle ve ciddi bir süre tartışmalarla hiç de hoş olmayan, milletimize yakışmayan iddialarla karşı karşıya kalan bir belediyecilik anlayışı ve günün sonunda çok şükür İYİ Partimizin sağduyusu ve soğukkanlılığıyla bir müddet de olsa Bilecik halkı nefes almayı başardı. Bizim belediye yönetimimiz içerisinde huzuru, kardeşliği nasıl sağlayabileceğimizi kısa sürede vatandaşlarımıza gösterebildiğimiz kanaatindeyiz. İnşallah 31 Mart'ta ülkemizi kuşatan bu ağır sorunları ortadan kaldırabilmek manasıyla Bilecik halkının da İYİ Partimize bu anlamda destek vereceğine yürekten inanıyoruz."
Zorlu'ya ziyaretlerinde İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Yusuf Paçacı, Bilecik Belediye Başkan adayı Göksel Aydın, ilçe belediye başkanlıkları ve belediye meclisi üyelikleri için aday olan isimler ile partililer eşlik etti.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da düzenlenen mitinge katıldı. Bakırhan, seçimde destek isteyerek belediyeleri güçlü bir şekilde alacaklarını ve halkın refahı için projeleri olduğunu belirtti.
AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları başkan yardımcıları, seçim faaliyetleri sırasında CHP Belediye Meclis Üyesi adayı ve yanındaki kişi tarafından darbedildiklerini iddia ederek polise şikayette bulundu. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. AK Parti Zonguldak İl Başkanı olayı üzücü olarak nitelendirirken, CHP İl Başkanı'ndan özür dilemesini istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında İYİ Parti lideri Akşener'in "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum" sözlerine yanıt verdi. Özel, "Bugün bütün televizyonlar peşimde, 'Meral Hanım'a bir cevap ver' diye cevabım iki kelime, 'Canı sağ olsun, ablam benim'" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap vererek, 'Abla diyeceğim ama dün 'Abla mabla demeyin' demiş. Cevabım iki kelime. Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu?' dedi. Özel, Turgutlu'da halka hitap ederken emeklilerin haklarını savundu ve gençlere umut mesajı verdi. Ayrıca, Turgutlu Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Çetin Akın da konuşmasında birlik ve sevgi vurgusu yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Fethiye ziyareti kapsamında denizcilerin sorunlarını dinledi. Denizcilerin talepleri ve sorunları üzerine görüşmeler yapıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güçlü yarınlara Türkiye Yüzyılı'na kadınlarla yürüyeceğiz.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Altınok, emeklilere yönelik projelerini anlattı ve destek sözü verdi. Ayrıca, ABB bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin durumunu eleştirdi ve Ankara'nın ulaşım sorununa dikkat çekti.
Sizin düşünceleriniz neler ?