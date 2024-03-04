İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: 'Milletimize gidiyoruz ve en iyi çıkış yapan partisi olacağız' - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: 'Milletimize gidiyoruz ve en iyi çıkış yapan partisi olacağız'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: \'Milletimize gidiyoruz ve en iyi çıkış yapan partisi olacağız\'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bitlis'e yaptığı ziyarette yaptığı açıklamada, Ahlat Belediyesinin İYİ Parti yönetimi altında olduğunu belirtti. Zorlu, ülkenin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekerek, emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiğini ve öğretmen atamalarının bir an önce açıklanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Zorlu, İYİ Parti'nin milletle bütünleşerek seçimin en iyi çıkış yapan partisi olacağını vurguladı.

04.03.2024 17:49  Güncelleme: 17:51
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Böyle kent uzlaşışı gibi birtakım kavramları bilmeyiz. Milletimize gidiyoruz ve her bir kare toprağımızda milletimizle bütünleşerek inşallah bu seçimin en iyi çıkış yapan partisi olacağız. Biz ne demlenenlerden ne de demleyenlerden olma düşüncesine sahibiz. İnşallah 31 Mart'ta hep birlikte sonuçları göreceğiz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun ile Bitlis'e gelen Zorlu, İYİ Partiye katılan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ı ziyaret etti.

Ardından belediye binasının önünde gazetecilere açıklama yapan Zorlu, Ahlat Belediyesinin Abdulalim Mümtaz Çoban'ın idaresinde an itibarıyla İYİ Partinin yönetimi altında olduğunu söyledi.

Ahlat'ın kendileri için önemli bir yer olduğunu belirten Zorlu, kuzeyden güneye, doğudan batıya, etnik köken ve mezhep ayrımı yapmadan ülkenin her bir ferdini kucaklama sorumluluğunda olduklarını ifade etti.

Ülkenin ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreçten geçtiğini dile getiren Zorlu, "Özellikle son süreçte iktisadi anlamda bazı veri akışları gerçekleşti. Bunları takip ederek vatandaşımızın haklarını arıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisine önergeler, kanun teklifleri veriyoruz. Bu rakamlara yönelik emekçinin, emeklinin gelir düzeyinin ne olması gerektiğini haykırıyoruz." diye konuştu.

"Emeklimizin, emekçimizin yanındayız"

Büyüme oranının yüzde 4,5 olarak açıklandığını belirten Zorlu, ülkenin büyümesinden memnuniyet duyduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu büyümeden gelir dağılımı ne kadar etkilenmektedir. Bundan Bitlis'in, Ahlat'ın, Türkiye'nin farklı yerlerindeki insanların haberi var mı? Kişi başına milli gelir de 13 bin 110 dolar olarak açıklandı. Emekliye ne kadar zam verildi? 10 bin lira en düşük emekli maaşı ki bundan daha düşük alan emeklilerimiz de var. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Emekliye seyyanen zam verilmek zorundadır. En son verilen bayram ikramiyesi 3 bin lira, gerçekten kabul edilebilir değildir. 2 kişilik bir aile bayram günü bir yerden bir yere gitmek istese sadece otobüs bileti 2 bin lira tutuyor. Şekerini, ikramını katmıyoruz. Son yıllarda bu değişim ne kadar emeklinin aleyhine yaşanmış. Emeklimizin, emekçimizin sonuna kadar yanındayız. İYİ Parti olarak bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, bayram ikramiyesi de ek 7 bin lirayla mutlaka 10 bin, yani en düşük emekli maaşı düzeyine getirilmek durumundadır."

"Atama takvimini açıklayın"

Öğretmen atamaları konusuna da değinen Zorlu, şöyle devam etti:

"Temmuz ayından bugüne kadar yüz binlerce öğretmenimiz ve aileleri kaygılı bir bekleyiş içindedir. Bir kez daha Ahlat'tan sesleniyoruz, bu günden tezi yok atama takvimini açıklayın ve en az 100 bin kadroyu adil şekilde dağıtarak öğretmenlerimizin bu haklı feryadına kulak verin. Mülakat uygulamasının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisine kanun teklifi veren siyasi partiyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi her ne kadar seçim sebebiyle çalışmalarına ara vermiş olsa da iktidar, muhalefet bir araya gelerek bunu gerçekleştirmemiz ve bu uygulamayı da hayata geçirmemiz mümkündür, mülakat kaldırılmalıdır. Öğretmenlerimizin yeri, sınıflarıdır, okullarıdır, onları da oraya göndermek mecburiyetimiz vardır."

Zorlu, bir gazetecinin, "Özgür Özel'in Manisa'da Türkiye ittifakından söz ederek İYİ Parti seçmenine seslendiği" yönündeki sorusuna, "Bilmiyorum böyle bir ittifak mı var? Ben duymadım doğrusu ama bizim ittifakımız milletimizledir. Böyle kent uzlaşışı gibi birtakım kavramları bilmeyiz. Milletimize gidiyoruz ve her bir kare toprağımızda milletimizle bütünleşerek inşallah bu seçimin en iyi çıkış yapan partisi olacağız. Biz ne demlenenlerden ne de demleyenlerden olma düşüncesine sahibiz. İnşallah 31 Mart'ta hep birlikte sonuçları göreceğiz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: 'Milletimize gidiyoruz ve en iyi çıkış yapan partisi olacağız' - Son Dakika

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