İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan İsveç'te "Kur'an-ı Kerim yakma eylemi"ne izin verilmesine tepki Açıklaması - Son Dakika
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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan İsveç'te "Kur'an-ı Kerim yakma eylemi"ne izin verilmesine tepki Açıklaması

21.01.2023 11:51
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan İsveç'te "Kur'an-ı Kerim yakma eylemi"ne izin verilmesine tepki Açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek "İYİ Parti olarak İsveç yetkili makamlarını bu çirkin eylemin gerçekleştirilmesini önlemeye ve...

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek "İYİ Parti olarak İsveç yetkili makamlarını bu çirkin eylemin gerçekleştirilmesini önlemeye ve milletimizin hassasiyetlerine saygı göstermeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine tepki gösterdi. Zorlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde gerçekleşecek olan ve bir grubun Kur'an-ı Kerim yakmayı planladıkları iddia edilen eyleme izin verilmesi kabul edilemez. Bu tutum, hak ve özgürlük kavramlarıyla açıklanamayacağı gibi iki ülke ilişkilerinin geleceği bakımından hatalıdır. İYİ Parti olarak İsveç yetkili makamlarını bu çirkin eylemin gerçekleştirilmesini önlemeye ve milletimizin hassasiyetlerine saygı göstermeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA
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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemi'ne izin verilmesine tepki Açıklaması İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemi'ne izin verilmesine tepki Açıklaması İsveç, Türk elçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına onay verdi! Türkiye'den skandala sert tepki İsveç, Türk elçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına onay verdi! Türkiye'den skandala sert tepki

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Son Dakika Politika İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemi'ne izin verilmesine tepki Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan İsveç'te "Kur'an-ı Kerim yakma eylemi"ne izin verilmesine tepki Açıklaması - Son Dakika
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