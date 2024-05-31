İYİ Parti: Türkiye, Suriye\'nin kuzeyinde terör devletine izin vermemeli

Politika

İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanlığı'ndan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti girişimine asla müsaade etmemelidir." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, Suriye politikasının, Suriye merkezi hükümetini Türkiye'ye hasımlaştırdığı, bölgede oluşan güç boşluğunun ise PYD/ YPG'yi uluslararası bir aktör ve Türkiye'ye komşu haline getirdiği iddia edildi.

Suriye merkezi yönetimiyle PYD/YPG terör örgütü arasında karşılıklı rızaya dayalı bir otonom bölge sürecinin başlaması halinde bunun Türkiye açısından kabul edilemeyecek sonuçlar doğuracağı vurgulanan açıklamada, "Bu ihtimal dahilinde Suriye ile aramızda bir terör coğrafyası tampon bölge görevi görecek, Türkiye'nin güneyi daha da istikrarsızlaşacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti girişimine asla müsaade etmemelidir." ifadesi kullanıldı.