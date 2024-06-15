İYİ Parti Üyesi Ali Aydın İstifa Etti, CHP'ye Katıldı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Üyesi Ali Aydın İstifa Etti, CHP'ye Katıldı

İYİ Parti'nin Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Ali Aydın, Behçet Alp'in atama yoluyla ilçe başkanı olmasına tepki göstererek İYİ Parti'den istifa etti. İstifasının ardından Kuşadası Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılan meclis üyesi, bugün rozetini taktı.

15.06.2024 16:17
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İYİ Parti'nin Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Ali Aydın, Behçet Alp'in atama yoluyla ilçe başkanı olmasına tepki göstererek İYİ Parti'den istifa etti. İstifasının ardından Kuşadası Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılan meclis üyesi, bugün rozetini taktı.

Kuşadası İYİ Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Müge Başakçı'nın görevden alınarak yerine Behçet Alp'in atanması birçok partilinin istifasına neden oldu. İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Ali Aydın, partisinden istifa ederek Kuşadası Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldu. Kuşadası CHP İlçe Binası'nda rozetini takan Ali Aydın, partililer tarafından ilgiyle karşılandı.

"Baba ocağına hoş geldin"

Meclis Üyesi Ali Aydın'ın üyelik işlemlerinin yapıldığına değinen Kuşadası CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, "Dün İYİ Parti'den istifa eden belediye meclis üyesi Ali Aydın, bugün partimize gelerek üyelik işlemlerini tamamladı. Kendisine Türkiye'nin birleştirici gücü, baba ocağı Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldin diyorum. Bizim kapımız herkese açık" dedi.

"İYİ Parti kuruluş amacından sapmıştır"

İstifa süreci ile ilgili açıklama yapan belediye meclis üyesi Ali Aydın ise, "İYİ Parti gerek ülke siyasetinde şahit olduğumuz üzere gerekse Kuşadası siyasetinde kuruluş amacından sapmıştır. Bir gecede yapılan atamayı kabul etmiyoruz. Bundan sonra görevimi baba ocağı, Atamızın partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sürdürmeye devam edeceğim. Biliyoruz ki bu istifalar daha başlangıç, artarak devam edecektir" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Üyesi Ali Aydın İstifa Etti, CHP'ye Katıldı - Son Dakika

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