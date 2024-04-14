Adana'nın Kozan ilçesinde İYİ Parti ve BBP meclis üyeleri istifa ederek CHP'ye geçti.
Kozan'da Belediye ilk meclis toplantısı, yeni seçilen Mustafa Atlı başkanlığında toplandı. Mecliste İYİ Parti ve BBP'den seçilen meclis üyeleri, çoğunluk elde etmek gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti.
31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Mustafa Atlı MHP'den Belediye Başkanı seçildi. Atlı ve belediye meclis üyeleri geçtiğimiz günlerde mazbatalarını almıştı. Kozan Belediyesi'nin Nisan ayı ilk meclis toplantısı Mustafa Atlı başkanlığında yapıldı. Meclis, 14 Cumhur İttifakı, 4 İYİ Parti, 8 CHP ve 5 BBP üyesinden oluştu. Seçimlerin ardından İYİ Partili ve BBP'li meclis üyeleri partilerinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi olarak devam etme kararı aldı.
İstifaların ardından Kozan Belediyesi meclis üyeliğine seçilen İYİ Partili ve Büyük Birlik Partisi meclis üyesinin partilerinden istifa ederek CHP'ye geçmesiyle birlikte CHP'nin meclis üyesi sayısı 17 oldu. MHP ve AK Parti'den ise belediye başkanı ile birlikte 15 meclis üyesi bulunuyor. - ADANA
Son Dakika › Politika › İYİ Parti ve BBP Meclis Üyeleri CHP'ye Geçti - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-17' operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonlar sonucunda toplamda 707 silah ele geçirildi ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir gibi illerde de önemli miktarda silah ve şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, seçimlerde oy verme tartışmasından çıkan kavgada muhtar adayı Ş.İ. tarafından tüfekle vuruldu. Irmak, hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı.
Donald Trump, 2016 seçimlerinden önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmekle suçlanıyor. Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir. Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor. Dava, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen üzerinden ödeme etrafında şekilleniyor ve altı-sekiz hafta arasında sürmesi bekleniyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İtalya'da bir camide yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan soykırımı durdurmak için dünyanın insan olduğunu hatırlaması gerektiğini söyledi. Erbaş, mazlumun inancına, ırkına veya dinine bakılmaması gerektiğini vurgulayarak, dünyadaki olumsuzlukların sadece Müslümanlara bırakılamayacağını belirtti. Ayrıca, insan hakları ve insancıl davranmanın temelini İslam'ın attığını ifade etti.
Orta Doğu'da gerilimi azaltmak için tüm ülkeleri sorumluluk almaya çağıran BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Daha fazla savaşı ne bölge, ne de dünya kaldırabilir" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?