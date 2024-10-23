İYİ Parti ve DEM Parti Arasında Gerilim - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti ve DEM Parti Arasında Gerilim

TBMM'de İYİ Parti ve DEM Parti arasında terör tartışmaları sebebiyle gergin anlar yaşandı.

23.10.2024 23:29
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İYİ PARTİ VE DEM PARTİ ARASINDA TARTIŞMA

TBMM Genel Kurulu'nda, 'TSK unsurlarının Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına' ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabul edilmesinin ardından siyasi partilerin Meclis Başkanlığına sunduğu araştırma önergeleri görüşüldü. Burada söz alan İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, TUSAŞ tesislerine yönelik saldırıyı kınadı. Ardından Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasını eleştiren Yaldır, "Türk milletinin bağımsızlığı, namusu ve şerefinin eli kanlı bebek katiliyle pazarlık masasına yatırılması ihanetine asla müsaade etmeyeceğiz. Daha düne kadar terörün bittiğini, belinin kırıldığını iddia eden Cumhur İttifakı, bugün pişkinlikle teröristbaşıyla müzakereyi ve tecridin kaldırılarak Gazi Meclis kürsüsünden seslenmesini öneriyor. Türk milletinin helal oylarıyla seçilmiş siz değerli milletvekillerine ve vicdanlarınıza sesleniyorum; bu ihanete ortak olmayın. Biliyorum, çoğunuzun içi kan ağlıyor. Bu kirli oyuna sessiz kalırsak çocuklarımızın ve torunlarımızın yüzüne bakamayız. 'Siyaseten susmamız gerekiyordu' diyemeyiz. Gelin, bu kirli oyuna birlikte 'Dur' diyelim. Türk milleti bir daha aynı tuzağa düşmeyecek" ifadelerini kullandı.

Yaldır'ın açıklamaları üzerine söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de "Bu dili kınıyoruz. Bu dil şiddetin dilidir, bu dil nefretin dilidir. Bu kürsüye gelip acıların üzerinden siyaset yapmaya devam edenler hala bu dille bu acılardan beslenmek istiyorlar; bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Selahattin Demirtaş'a 'terörist' demek senin haddine değil. Senin burada yaptığın terör" diye konuştu. Turan Yaldır da "Selahattin Demirtaş da teröristtir, Abdullah Öcalan da teröristtir" dedi.

Bu sözler üzerine Temelli, "Bu terörden beslenmeye devam ediyorsun, buna izin vermeyeceğiz. Bugün ne olursa olsun artık bu ülkede barışa dair konuşma başlamıştır, bu konuşmaya engel olamazsınız. Bu tartışmalar milletin beklediği şekilde mutlaka amacına ulaşacaktır. Tabii ki sizin gibi provokatörler çıkacak. Tabii ki eline benzin bidonunu alıp ateşin üzerine dökmeye gidenler olacak ama buna müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

ÇÖMEZ, DEM PARTİ SIRALARINA YÜRÜDÜ

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin sözleri üzerine İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "İlk ihanet sürecine de müsaade etmedik, buna da etmeyeceğiz" dedi.

Genel Kurulda tartışmalar sürerken söz alan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, "Milletvekillerinin bu kürsüde konuşma dokunulmazlığı vardır. Partimizin bir Sayın Milletvekili son derece saygın bir şekilde partimizin ve kendi şahsının görüşlerini yüce Meclis'in çatısı altında paylaşmıştır. Kendisine bu kadar ağır ifadelerle yüklenilmek, kendisine, 'provokatör' demek, 'kirli bir dil' demek Meclis'in çatısına yakışmayacak bir üsluptur. Kendisi; son derece net, son derece samimi, son derece ahlaki ve son derece yurtsever bir karakterle bu Meclis'in kürsüsünden bir teröristin konuşturulamayacağının altını çizmiştir, niye bundan rahatsız oluyorsunuz? Bir teröristi, bir terör örgütünü bu Meclis'in kürsüsünde kınayamayan, onunla arasındaki bağı kopartamayan, onunla iltisakını kopartamayan bir güruh kalkmış burada bizim milletvekilimize ders vermeye kalkıyor. Şiddetle reddediyorum, ısrarla altını çiziyorum. Önce siz terörle aranızdaki bağı keseceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.

Çömez, konuşması esnasında DEM Parti sıralarından gelen tepkiler üzerine, DEM Partili milletvekillerinin sıralarına yöneldi. Diğer partililer araya girerek tansiyonu düşürmeye çalışırken, kısa süreli tartışma yaşandı.

Kaynak: DHA

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