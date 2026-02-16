İYİ Parti ve DEVA'nın Görüşmesi - Son Dakika
16.02.2026 18:30
Müsavat Dervişoğlu ve Ali Babacan, Türkiye'nin sorunlarını görüştü, üçüncü yol kavramına mesafeli.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Dervişoğlu, ziyaretinden dolayı Babacan'a teşekkür etti.

Dervişoğlu, görüşmede Türkiye'nin temel meseleleri üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi.

İki partinin de parlamenter sistemi savunduğunu dile getiren Dervişoğlu, görüşmede herhangi bir pazarlığın masaya yatırılmadığını belirtti.

Bir gazetecinin, "Bu görüşmeden bir üçüncü yol çıktı mı?" sorusu üzerine Dervişoğlu, şu yanıtı verdi:

"Ben o 'üçüncü yol' kavramına hiç sıcak bakmıyorum. Üçüncü yol demek, sizden önceki iki yolun sizden önde olduğunu göstermek demek. O yüzden Türk siyasetinde oluşturulacak birlikteliklerin, 'kaçıncı yol' diye tanımlanmasından ziyade, Türkiye'ye getireceği faydalar noktasında değerlendirilmesi gerekiyor. Siyaseten mühendislik içeren konulara hiç değinmediğimizi söyleyebilirim ama siyaseten konuşulması gereken zaman geldiğinde de görüşebilme iradesi sergileyebileceğimizi karşılıklı olarak ifade ettik."

"Siyasette üçüncülük bir hedef olamaz, hedef hep birinciliktir"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da hukuk, ekonomi, dış politika gibi konuları ele aldıklarını söyledi.

Dış güvenlik meseleleriyle ilgili dünyanın önemli türbülanstan geçtiğine işaret eden Babacan, hem Türkiye'nin yarınları hem de sorunların çözülmesi açısından İYİ Parti ile önemli görüş ve hedef birliği içinde olduklarını vurguladı.

Aynı soruyu yanıtlayan Babacan, "Siyasette üçüncülük bir hedef olamaz, hedef hep birinciliktir." dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

