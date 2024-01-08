 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İYİ Parti Yozgat İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Yozgat İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer başkanlığında İYİ Parti Yozgat İstişare Toplantısı düzenlendi. Demirer, toplantıda yaptığı konuşmada, yerel seçimler öncesi aday tespitinin önemine vurgu yaparak, partilerine çok sayıda müracaat olduğunu belirtti. İYİ Parti'nin makro hedeflerini anlatan Demirer, partinin dimdik ayakta olduğunu ve kendi oyuna sahip çıktıklarını ifade etti.

İYİ Parti Yozgat İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
08.01.2024 - 14:55,
Abone Ol

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer başkanlığında İYİ Parti Yozgat İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Demirer, 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye başkanı ve il genel meclisi üyesi adaylarının tespitinin önemli olduğunu söyledi.

Demirer, adaylık için partilerine çok sayıda müracaatın olduğunu anlatarak, "Biz Türkiye'ye yükselen kurumsal belediyeciliği tanıtacağız. İYİ Parti olarak bizim makro hedeflerimiz var. Seçmen tercihleri dendiğinde, özellikle sosyal hizmetler, sosyal yardımlar bunun yanında sağlık hizmetleri, belediyenin verebileceği, toplu taşıma, çevre sağlığı, hayvan barınaklarına kadar makro hedeflerimiz var." dedi.

Demirer, İYİ Parti'nin dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'nin kök hücreleri çalışmaktadır. İYİ Parti'ye 3-4 aydır psikolojik baskı yapılmış ama silkelenmiş, çürükler dökülmüş, sağlamlarla İYİ Parti yoluna hür ve müstakil olarak devam edecektir. Yapılan bütün değerlendirmelerde, bizim yaptığımız değerlendirmelerde partinin yaptığı değerlendirmelerde biz kendi oyumuzu koruyoruz. Hiç kimse safsatalara, yanlış bilgilendirmelere, algı operasyonlarına prim vermesin. Bizim partimiz dimdik ayaktadır."

Toplantıya, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İYİ Parti, Türkiye, Yozgat, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Yozgat İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33
Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi

Son Dakika
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum'un İstanbul'u başıboş köpeklerden arındırmak için planı hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 16:13:00. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti Yozgat İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement